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Материалы по теме:

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по  подозрению в мошенничестве, у него дома прошли 

14 февраля 2019, 04:43
«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области  Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на 
14 февраля 2019, 01:22
Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшему главе СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналю Мязитову продлили арест на 2 месяца. Такое решение в среду вечером принял Октябрьский районный суд. Мязитов останется в СИЗО как минимум до 23 апреля. Защита экс-чиновника в течение трех дней намерена опротестовать 
13 февраля 2019, 05:59
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

В областной столице перед судом предстанет 40-летняя женщина. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. По версии следствия, 12 сентября прошлого года она купила у своего знакомого 105 упаковок 
13 февраля 2019, 09:50
Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное 
27 июня 2018, 12:04
Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина

Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина

Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».

Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель 
12 марта 2018, 05:15
Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»

Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»

Александр Кирилин пытается обжаловать решение по поводу его отстранения от должности гендиректора РКЦ «Прогресс», которое принял Самарский районный суд. Подана апелляционная жалоба. Эту информацию подтвердил представитель райсуда.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в середине февраля на Кирилина завели уголовное дело 
26 февраля 2018, 03:22
Место гендиректора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов

Место гендиректора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов

Место генерального директора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов. Его кандидатуру в качестве временно исполняющего обязанности руководителя одобрили сегодня на внеочередном заседании совета директоров предприятия. До этого Равиль Ахметов занимал должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора "РКЦ "Прогресс".
20 февраля 2018, 05:33
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