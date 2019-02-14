Бывший проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.
Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения для первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.
Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии следствия, он заключил фиктивный договор на выполнение ремонтных работ в одном из корпусов завода, ущерб предприятию от этого оценивается в 4 миллиона рублей. Посадить за это могут на срок до 10 лет.
И это уже не первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Прогресса». Ранее в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями обвинили главного инженера Сергея Тюлевина и начальника финансового управления Светлану Кирилину. По версии следствия, они причастны к закупкам оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» по завышенным ценам. Правоохранители оценивают нанесённый ущерб более чем в полмиллиарда рублей. А бывшего гендиректора предприятия Александра Кирилина обвиняют в том, что он нанес ущерб заводу в €2 млн, купив гидравлический вытяжной пресс по завышенной цене. Топ-менеджера отстранили от должности.
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
|
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд
|
14 февраля 2019, 04:43
|
«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде
Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на …
|
14 февраля 2019, 01:22
|
Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца
|
13 февраля 2019, 05:59
|
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей
|
13 февраля 2019, 09:50
|
Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»
Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное …
|
27 июня 2018, 12:04
|
Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина
Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».
Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель …
|
12 марта 2018, 05:15
|
Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»
Александр Кирилин пытается обжаловать решение по поводу его отстранения от должности гендиректора РКЦ «Прогресс», которое принял Самарский районный суд. Подана апелляционная жалоба. Эту информацию подтвердил представитель райсуда.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в середине февраля на Кирилина завели уголовное дело …
|
26 февраля 2018, 03:22
|
Место гендиректора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов
Место генерального директора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов. Его кандидатуру в качестве временно исполняющего обязанности руководителя одобрили сегодня на внеочередном заседании совета директоров предприятия. До этого Равиль Ахметов занимал должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора "РКЦ "Прогресс".
|
20 февраля 2018, 05:33
Мы Вам перезвоним!