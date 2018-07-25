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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью
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10 июля 2018, 08:25
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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти
Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить …
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3 июля 2018, 02:08
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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
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18 июня 2018, 03:05
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Убрать мусор с берега озера зовут самарцев
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15 июня 2018, 11:12
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти
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26 апреля 2018, 09:20
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Volvo представила свой первый электрогрузовик
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12 апреля 2018, 05:30
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Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти
В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке …
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12 апреля 2018, 04:53