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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки обнаружили на Волге в Самарской области огромное нефтяное пятно. Шлейф из нефтепродуктов длиной примерно в один километр и шириной в 50 метров очевидцы засняли в районе нефтеналивной Октябрьска. 
 
"Вчера вечером возвращались с рыбалки и увидели эту ужасную картину вдоль 
10 июля 2018, 08:25
Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить 
3 июля 2018, 02:08
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Убрать мусор с берега озера зовут самарцев

Убрать мусор с берега озера зовут самарцев

В Самаре в субботу, 16 июня, в рамках общероссийской добровольческой акции «Вода России» пройдет субботник на озере Леснуха в районе 5-й Просеки в Октябрьском районе. К участию в уборке берега и лесной зоны от мусора зовут активных самарцев. На акции 

15 июня 2018, 11:12
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
Volvo представила свой первый электрогрузовик

Volvo представила свой первый электрогрузовик

Шведская компания Volvo представила свой первый электрический грузовик Volvo Fl Electric. Благодаря малошумной и экологичной силовой установке эта машина идеально подходит для работы в темное время суток, в закрытых терминалах, а также в природоохранных зонах.

Под капотом "зелёной" фуры 
12 апреля 2018, 05:30
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
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