Контрольно-счетная палата Самары возбудила и направила в суд административное дело в отношении общественной организации «Добровольная народная дружина». По данным ведомства, последняя в марте 2017 года заключила договор на получение субсидий из бюджета и не предоставила отчет о целевом их использовании. Кроме того, дружинники не присылали ежемесячные расчеты фактически понесенных затрат с июля по сентябрь этого года, что послужило основанием для прекращения финансирования. По закону, получатель обязан в течение 15 дней после окончания каждого квартала представить распорядителю отчет о расходовании средств.
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В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер
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1 декабря 2017, 05:12
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АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли
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1 декабря 2017, 11:22
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Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова
В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а …
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29 ноября 2017, 10:15
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Самара: приставы пресекли избиение женщины в районном суде
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28 ноября 2017, 11:14
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С такой просьбой в полицию обратились жительницы города Похвистнево на очередном заседании Общественного совета при главном управлении МВД России по Самарской области. Заострили внимание общественники и на участии молодежи в публичных мероприятиях, которые проходили в регионе в минувшие выходные.
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29 марта 2017, 05:28
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Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м
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11 января 2017, 02:19
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Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны
Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
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27 декабря 2016, 03:37
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В 2017 году Самарская область получит из федерального бюджета 630 млн рублей субсидий на приобретение лекарств, специального лечебного питания и других различных медизделий для детей-инвалидов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России. Согласно документу, в общей сложности в регионы …
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26 декабря 2016, 04:02
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На комитете по бюджету Самарской Губернской Думы предложили сократить субсидии сельхозпроизводителям региона
Как поясняется в решении, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления, а также объектов селекционных центров в растениеводстве, предлагается сократить в связи с отсутствием потребности. Общая сумма - 224,5 млн. рублей.
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28 ноября 2016, 04:16
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В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов
Блогер Наталья Ширяева побывала на инструктаже добровольных народных дружин в Октябрьском отделе полиции. "Там рассказали, что нужно особенно внимательно относиться к гражданам, которые подходят знакомиться к пенсионерам. По данным полиции, в районе действует группа мошенников, которые втираются в доверие …
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5 августа 2016, 06:32
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Полицейские пообщались со студентами
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2 февраля 2016, 05:21
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На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции
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24 марта 2015, 07:03