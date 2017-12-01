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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В состав добровольных народных дружин будут входить женщины

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Напомним, 

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Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны

Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
Негосударственные организации могли 

27 декабря 2016, 03:37
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На комитете по бюджету Самарской Губернской Думы предложили сократить субсидии сельхозпроизводителям региона

Как поясняется в решении, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления, а также объектов селекционных центров в растениеводстве, предлагается сократить в связи с отсутствием потребности. Общая сумма - 224,5 млн. рублей.
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В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов

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Полицейские пообщались со студентами

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На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции

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24 марта 2015, 07:03
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