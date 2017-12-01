Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м Самарская, Ульяновская и Саратовская области не вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Поволжского федерального округа в 2017 году. Документ опубликовала Росавиация. По данным ведомства, авиакомпании из указанных субъектов при подаче заявок на участие в проекте не предоставили …