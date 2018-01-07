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Готовность 70%: В Самаре достроили тоннель для трамваев под улицей Дальней
В областной столице продолжаются работы по строительству трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». На сегодняшний день завершено сооружение путепровода, теперь общая готовность всего объекта составляет порядка 70 процентов.
Протяженность новой трамвайной ветки составит 2200 метров. Кроме …
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12 декабря 2017, 11:10
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В Дубае полицейские пересели на квадрокоптеры
Компания HoverSurf создала специально для стражей порядка эмирата Дубай своеобразный гибрид мотоцикла и квадрокоптера. Его продемонстрировали на выставке Gitex, которая стартовала на днях.
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10 октября 2017, 02:18
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Самарские трамваи поедут по тоннелю в марте
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26 сентября 2017, 10:57
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Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США
Американская полиция нашла в Сан-Диего тоннель, через который мигранты намеревались незаконно перебраться из Мексики в Соединенные Штаты. В ходе операции правоохранители задержали самих злоумышленников, рассказывает The San Diego Union-Tribune.
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28 августа 2017, 05:17
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Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров
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3 августа 2017, 07:03
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Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия
Самарец Александр Карягин опубликовал новое видео, снятое с воздуха над тоннелем, построенным на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Напомним, его планируют открыть к первому сентября. После окончания всех работ на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе снова должны установить …
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28 июля 2017, 11:05
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Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны
В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.
Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» …
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24 июля 2017, 07:48
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В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»
Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один …
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1 июля 2017, 02:38
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Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера
Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
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27 июня 2017, 11:12
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В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами
Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
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20 июня 2017, 09:04
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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера
Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51
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При Госдуме могут сформировать совет блогеров
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30 мая 2017, 01:07
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В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии
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11 мая 2017, 10:34
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В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео
На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, …
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14 ноября 2015, 04:58