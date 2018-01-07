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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия

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В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

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В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

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Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. 

14 июня 2017, 01:51
При Госдуме могут сформировать совет блогеров

При Госдуме могут сформировать совет блогеров

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На этом участке до сих пор не перенесен газопровод. При этом проект у "Средневолжской газовой компании" готов, однако встал вопрос финансирования. По мнению, 

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В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

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По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, 
14 ноября 2015, 04:58
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