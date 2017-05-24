С 12 августа в Самаре начнут работу шесть сельскохозяйственных ярмарок Через две недели в Самаре стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Городская администрация сообщила сроки работы торговых площадок и их адреса. Всего на территории областной столицы для фермеров выделили шесть участков. По два в Ленинском и Промышленном районе, по одному – в …