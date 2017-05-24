Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хворостянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, будучи главой фермерского хозяйства, предпринимательница подала заявку на грант для развития животноводческой фермы.
По бизнес-плану, женщина собиралась купить 100 голов крупного рогатого скота. Ей предоставили в качестве гранта 4 млн. 811 тыс. рублей, которые неправомерно были использованы для личны нужд. Через некоторое время предприимчивая особа отчиталась, что потратила деньги на развитие семейной животноводческой фермы. Но проверка счетной палаты выявила, что на самом деле этого сделано не было, а документы оказались фиктивными.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Гражданку ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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