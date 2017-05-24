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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву

В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву

Прокуратурой города Тольятти по сведениям, размещенным в СМИ, осуществлена проверка работы открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для перевозки химических продуктов, находящейся в Комсомольском районе Автограда. В процессе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» отмечены грубые нарушения требований законодательства при обращении 

23 мая 2017, 04:50
Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Закончено расследование дела в отношении 35-летнего самарца, который обвиняется в совершении 17 краж из частных домов. По данным полиции, гражданин жил в областной столице на съемной квартире и ездил в Кинельский район на электричке либо такси, чтобы обчищать частные дома.

16 мая 2017, 03:11
В Самаре организатор азартных игр дважды попался правоохранителям

В Самаре организатор азартных игр дважды попался правоохранителям

В Самаре заведено уголовное дело на 24-летнего местного жителя за незаконную организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, в конце минувшей зимы злоумышленник в одном из домов Советского района областного центра организовал нелегальный игорный зал.
У мужчины стражи порядка 

12 мая 2017, 01:08
Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Полиция возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. По оперативным данным, 32-летняя самарчанка продавала средства для похудания через аккаунт в одной из социальных сетей.
В декабре прошлого года она заказала и получила 20 килограммов товара из Казахстана. В составе 

11 мая 2017, 11:35
В Елховском районе на трассе «Самара – Ульяновск» сгорел комбайн, есть фото

В Елховском районе на трассе «Самара – Ульяновск» сгорел комбайн, есть фото

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 13 августа, в Елховском районе Самарской области, передает "Волга Ньюс" со ссылкой на собственные источники. На тушение сельскохозяйственной техники выезжали 5 пожарных на одной единице спецтехники. Информации о пострадавших нет.
13 августа 2016, 06:40
Молодой писатель из Сызрани выиграл грант на книгу о жизни в детских домах

Молодой писатель из Сызрани выиграл грант на книгу о жизни в детских домах

Молодой писатель из Сызрани Владимир Желтухин выиграл грант на 300 тысяч рублей на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида», который сейчас проходит в Крыму. Он был участником смены, собравшей около 500 начинающих писателей, поэтов и литературных критиков со всей России. Проект 

12 августа 2016, 01:18
С 12 августа в Самаре начнут работу шесть сельскохозяйственных ярмарок

С 12 августа в Самаре начнут работу шесть сельскохозяйственных ярмарок

Через две недели в Самаре стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Городская администрация сообщила сроки работы торговых площадок и их адреса. Всего на территории областной столицы для фермеров выделили шесть участков. По два в Ленинском и Промышленном районе, по одному – в 

29 июля 2016, 10:07
Главная ярмарка Самары на площади Куйбышева стартует 12 августа

Главная ярмарка Самары на площади Куйбышева стартует 12 августа

Городская администрация объявила дату открытия главной сельскохозяйственной ярмарки. Она стартует на площади Куйбышева 12 августа. Фермеры будут торговать до 30 октября, сообщили в гордепартаменте потребрынка.

Работать ярмарка будет по три дня в неделю – с пятницы по воскресенье. Торговые ряды будут 

22 июля 2016, 05:38
Самарский фермер обманом получил грант в 10 млн рублей

Самарский фермер обманом получил грант в 10 млн рублей

Для участия в конкурсе он представил в Минсельхоз недостоверные данные. Об этом случае "ТЕРРЕ" рассказали в УЭБ ГУ МВД России по Самарской области.
Всего в следственных органах сейчас 5 дел о незаконном получении грантов. Проворачивают махинации фермеры и с субсидиями. 

11 июля 2016, 05:59
Появился проект «Паркур парка» в Тольятти

Появился проект «Паркур парка» в Тольятти

В социальных сетях появились эскизы «Паркур парка» в Тольятти. Один из авторов идеи Александр Малыш опубликовал их на своей странице. На площадке предусмотрены турники и брусья, многочисленные конструкции из металлических труб.

«Это свободная зона с современным покрытием, на котором 
1 сентября 2015, 02:47
Российским ученым дали 60 миллионов на изобретение нанолекарства от рака

Российским ученым дали 60 миллионов на изобретение нанолекарства от рака

Российский Национальный исследовательский технологический университет МИСиС получил грант в 60 млн рублей, рассчитанный на два года. Эта сумма пойдет на создание совершенно нового препарата от онкологических заболеваний на базе наночастиц магнетита. Эти частицы сделают диагностику рака более точной, а лечение 
18 июня 2015, 12:57
Молодые ученые Самарской области поборются за грант в 400 тысяч рублей

Молодые ученые Самарской области поборются за грант в 400 тысяч рублей

В понедельник, 20 апреля, состоится финал конкурса «Умник». Молодые ученые представят свои разработки в "Самарском бизнес-инкубаторе". Авторы лучших проектов получат грант - 400 тысяч рублей. Отборы прошли в 11 крупнейших вузах региона, а также на открытых полуфиналах. До финала допущено 
17 апреля 2015, 06:15
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