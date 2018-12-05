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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» 
15 ноября 2018, 06:32
«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» теперь приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта. На одном из символов столицы нашего региона - 190-метровой телебашне ОРТПЦ появился динамический логотип телерадиокомпании, которая 10 ноября отметит 20 лет с момента начала вещания в Самаре.
9 ноября 2018, 01:41
В Самаре появится аллея

В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"

В этом году 20-летие вещания отмечают телерадиокомпания «ТЕРРА» и «Русское Радио» в Самаре. К этим круглым датам будет приурочена закладка аллеи «ТЕРРЫ» на 4-й очереди набережной рядом с Софийским собором. 23 октября там высадят 10 лип и 10 тополей, не 

22 октября 2018, 06:06
«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

Хочешь выиграть квадротур?  Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь  20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!

Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой 

16 октября 2018, 03:21
«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом

«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми». В США она считается чем-то вроде «Оскара» в области телевидения. По ее итогам, обладателем самой престижной награды, премии за лучший драматический сериал, стала «Игра престолов». Кроме того, экранизация «Песни льда и пламени» победила 
18 сентября 2018, 02:29
«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду

«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду

В этом году за победу в конкурсе "Мисс Бикини" боролись более 20 человек. Они присылали свои фотографии на сайт trkterra.ru, там же за них голосовали читатели. 
Основная борьба развернулась между двумя 
5 сентября 2018, 11:50
Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»

Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»

Председатель «Самарской областной организации Союза журналистов России» Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». Как говорится в тексте соответствующего постановления губернатора, его она получила За значительный вклад в развитие средств массовой информации Самарской области. Знак ей вручили 

26 июля 2018, 07:12
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
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