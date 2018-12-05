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«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом
В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» …
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15 ноября 2018, 06:32
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«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта
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9 ноября 2018, 01:41
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В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"
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22 октября 2018, 06:06
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«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»
Хочешь выиграть квадротур? Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь 20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!
Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой …
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16 октября 2018, 03:21
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«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом
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18 сентября 2018, 02:29
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«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду
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5 сентября 2018, 11:50
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Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»
Председатель «Самарской областной организации Союза журналистов России» Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». Как говорится в тексте соответствующего постановления губернатора, его она получила За значительный вклад в развитие средств массовой информации Самарской области. Знак ей вручили …
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26 июля 2018, 07:12
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Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”
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16 февраля 2018, 05:10