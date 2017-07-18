Ряд лекарств в самарских аптеках подорожал более чем в два раза … В Самарской области работают 1600 аптек. 96% из них - частные. Несмотря на высокую конкуренцию на фармацевтическом рынке, цены на лекарства увеличиваются чуть ли не ежедневно. С начала года рост в среднем по региону составил почти 10%. И если по