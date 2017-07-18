Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую государственную автоматизированную информационную систему - ЕГАИС. Если инициативу минфина поддержат, то производителям настоек и лосьонов с содержанием спирта более 28% придется платить акцизы, как и ликеро-водочным заводам. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов
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14 июля 2017, 05:03
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10 триллионов рублей: Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда
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12 июля 2017, 08:35
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У кого взять 1,7 триллиона рублей?
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7 июля 2017, 04:05
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Минфин предлагает реформировать систему налоговых льгот
Как информируют «Ведомости», Минфин направил в Госдуму предложение по реформированию системы налоговых льгот. Одни льготы министерство намерено отменить, а другие заменить компенсацией из государственного бюджета.
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6 июля 2017, 03:33
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17 наименований лекарств в самарских аптеках оказались поддельными
В аптеках Самарской области продавали поддельные лекарства. За последний год выявлено 17 наименований фальшивых препаратов, сообщили сотрудники Росздравнадзора участникам координационного совещания по противодействию коррупции, которое прошло в формате совместного заседания региональных антинаркотической и комиссии по противодействию коррупции. Поддельные препараты уничтожены. …
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1 июня 2017, 10:00
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В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства
Минздрав хочет обязать аптеки продавать все спиртосодержащие лекарства - в частности валерьянку, настойки пустырника и боярышника - исключительно по рецепту. В ведомстве обеспокоены тем, что все больше россиян начинают их употреблять в качестве выпивки. Чиновники заверяют - ограничительные меры не …
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11 декабря 2015, 03:13
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В Самаре откроют сеть госаптек
В Самарской области создадут сеть государственных аптек, сообщили в управлении фармации и лекарственного обеспечения регионального минздрава, пишет «Российская газета». Сейчас идет процесс оформления. Изначально предприятие откроют на базе существующих четырех аптечных пунктов в столице губернии. Впоследствии они появятся в муниципалитетах …
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3 ноября 2015, 02:03
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Ряд лекарств в самарских аптеках подорожал более чем в два раза
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29 октября 2015, 05:29