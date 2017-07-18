6
41
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888            8888888b.      d8b   .d888   .d8888b.    .d8888b.  
 888   o   888            888   Y88b     Y8P  d88P"   d88P  Y88b  d88P  Y88b 
 888  d8b  888            888    888          888     888    888  888    888 
 888 d888b 888  888  888  888   d88P    8888  888888  888         Y88b. d888 
 888d88888b888  `Y8bd8P'  8888888P"     "888  888     888  88888   "Y888P888 
 88888P Y88888    X88K    888            888  888     888    888         888 
 8888P   Y8888  .d8""8b.  888            888  888     Y88b  d88P  Y88b  d88P 
 888P     Y888  888  888  888            888  888      "Y8888P88   "Y8888P"  
                                         888                                 
                                        d88P                                 
                                      888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

235 миллионов региональные власти уже перечислили истцу.
14 июля 2017, 05:03
10 триллионов рублей: Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда

10 триллионов рублей: Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда

«Серый» фонд оплаты труда в Российской Федерации составляет порядка 10 трлн рублей в год, отмечается в подготовленном Минфином докладе. Эксперты ведомства считают, что переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. 

12 июля 2017, 08:35
У кого взять 1,7 триллиона рублей?

У кого взять 1,7 триллиона рублей?

В правительстве России уже давно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Напомним, сейчас мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55. Минфин предлагает поднять эту планку до 65 и 63 лет соответственно. Таким образом, по подсчетам 

7 июля 2017, 04:05
Минфин предлагает реформировать систему налоговых льгот

Минфин предлагает реформировать систему налоговых льгот

Как информируют «Ведомости», Минфин направил в Госдуму предложение по реформированию системы налоговых льгот. Одни льготы министерство намерено отменить, а другие заменить компенсацией из государственного бюджета.
В 2017-м расходы государства на льготы составили 2,6% ВВП – 2,5 триллиона рублей. Значительная их 

6 июля 2017, 03:33
17 наименований лекарств в самарских аптеках оказались поддельными

17 наименований лекарств в самарских аптеках оказались поддельными

В аптеках Самарской области продавали поддельные лекарства. За последний год выявлено 17 наименований фальшивых препаратов, сообщили сотрудники Росздравнадзора участникам координационного совещания по противодействию коррупции, которое прошло в формате совместного заседания региональных антинаркотической и комиссии по противодействию коррупции. Поддельные препараты уничтожены. 

1 июня 2017, 10:00
В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

Минздрав хочет обязать аптеки продавать все спиртосодержащие лекарства - в частности валерьянку, настойки пустырника и боярышника - исключительно по рецепту. В ведомстве обеспокоены тем, что все больше россиян начинают их употреблять в качестве выпивки. Чиновники заверяют - ограничительные меры не 
11 декабря 2015, 03:13
В Самаре откроют сеть госаптек

В Самаре откроют сеть госаптек

В Самарской области создадут сеть государственных ап­тек, сообщили в управлении фармации и лекарственного обеспечения регионального минздрава, пишет «Российская газета». Сейчас идет процесс оформления. Изначально предприятие откроют на базе суще­ствующих четырех аптечных пунктов в столице губернии. Впоследствии они появятся в муниципалитетах 
3 ноября 2015, 02:03
Ряд лекарств в самарских аптеках подорожал более чем в два раза

Ряд лекарств в самарских аптеках подорожал более чем в два раза

В Самарской области работают 1600 аптек. 96% из них - частные. Несмотря на высокую конкуренцию на фармацевтическом рынке, цены на лекарства увеличиваются чуть ли не ежедневно. С начала года рост в среднем по региону составил почти 10%. И если по 
29 октября 2015, 05:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна