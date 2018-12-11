3
54
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

В понедельник, 3 декабря, в 14:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11». В составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Это будет уже 
3 декабря 2018, 09:31
В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал 

25 апреля 2018, 11:20
Самарский посол ЧМ-2018 Олег Кононенко доставит в космос флаг «КС»

Самарский посол ЧМ-2018 Олег Кононенко доставит в космос флаг «КС»

Вчера известный космонавт Олег Кононенко посетил базу ФК «Крылья Советов» в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне Кононенко получил статус посла ЧМ-2018.

Космонавту вручили сувенирный мяч с автографами игроков «КС» и именную футболку с номером «2018».

«Кононенко пообещал, 
24 марта 2016, 11:59
В Самаре назначен второй посол к ЧМ-2018

В Самаре назначен второй посол к ЧМ-2018

Стало известно имя второго посла Самары для ЧМ-2018 по футболу.

«Космонавт Олег Кононенко стал послом Самары к ЧМ-2018», - сообщил пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко. Он опубликовал фото с мероприятия в своем микроблоге в Twitter.
23 марта 2016, 12:10
Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Американский писатель, которому в этом году исполнится 93 года, попал в больницу Лос-Анджелеса. О причинах недуга и состоянии здоровья информации нет. Отметим, три года назад Стэну Ли вживили кардиостимулятор.

Ли - автор таких всемирно известных и любимых многими героев 
30 июня 2015, 06:54
Роберт Дауни-младший вновь сыграет Железного человека

Роберт Дауни-младший вновь сыграет Железного человека

Актер примет участие и в третьем фильме о Капитане Америка. Контракт на съемки должен быть подписан в ближайшее время.
Работа над новой частью должна начаться в мае 2016 года, сообщает Variety. Картина пока не имеет даже рабочего названия.
Основой сюжета 

14 октября 2014, 07:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх