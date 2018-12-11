Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу Американский писатель, которому в этом году исполнится 93 года, попал в больницу Лос-Анджелеса. О причинах недуга и состоянии здоровья информации нет. Отметим, три года назад Стэну Ли вживили кардиостимулятор.



Ли - автор таких всемирно известных и любимых многими героев …