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3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
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3 декабря 2018, 09:31
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
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25 апреля 2018, 11:20
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Самарский посол ЧМ-2018 Олег Кононенко доставит в космос флаг «КС»
Вчера известный космонавт Олег Кононенко посетил базу ФК «Крылья Советов» в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне Кононенко получил статус посла ЧМ-2018.
Космонавту вручили сувенирный мяч с автографами игроков «КС» и именную футболку с номером «2018».
«Кононенко пообещал, …
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24 марта 2016, 11:59
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В Самаре назначен второй посол к ЧМ-2018
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23 марта 2016, 12:10
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Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу
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30 июня 2015, 06:54
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Роберт Дауни-младший вновь сыграет Железного человека
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14 октября 2014, 07:18