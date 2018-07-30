Скандальной 18-этажной «свечки» на улице Солнечной точно не будет. Котлован, на месте которого должна была располагаться новостройка, засыпают землей. Грунт туда завозит спецтехника. Фото с места работ выложены в Твиттере.
Напомним, многоэтажку на улице Солнечной хотели возвести еще в 2015 году. Против проекта точечной застройки выступили местные жители. После долгих разбирательств мэрия отозвала разрешение на стройку. Теперь все начали приводить в изначальное состояние.
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