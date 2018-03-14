Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это не помогло. Тогда ее привлекли к уголовной ответственности, и отправили в колонию. Но и после отбытия срока алиментщица не одумалась. Более того, она начала скрываться от приставов.
Сотрудники судебной службы приступили к поискам должницы. Они выяснили, что женщина неофициально работает в одном из местных хозяйств. Приставы наведались к предпринимателю. Он рассказал, что алиментщица действительно трудится у него, и получает за это деньги. При этом мужчина обмолвился, что его работница хотела купить козу с козленком.
Приставы представились продавцами животного, и назначили женщине встречу. В назначенное время должница прибыла по оговоренному адресу, где ее встретили и доставили в отдел судебные приставы Большечерниговского района. На нее был составлен административный протокол. Суд приговорил женщину к 100 часам обязательных работ, сообщает УФССП по Самарской области.
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