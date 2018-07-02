Коза Забияка, официальный оракул ЧМ-2018 от Самары, сделала свой прогноз на матч 1\8 финала мундиаля между Бразилией и Мексикой. Гадание проходило в традиционном формате. Перед козочкой поставили три миски с угощениями, перед которым расположили флаги стран-участниц и надпись «ничья». Забияка направилась к чашке Мексики. Именно на эту команду оракул и сделал ставку.
Напомним, матч Бразилия-Мексика пройдет 2 июля на стадионе «Самара Арена». Начало игры назначено на 18:00.
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