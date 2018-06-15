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Материалы по теме:

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд 

14 июня 2018, 05:09
У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.

Российский 
14 июня 2018, 03:05
Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Время до начала чемпионата мира по футболу уже исчисляется часами, а около стадиона «Самара Арена» работы по благоустройству территории пока еще не закончены. Сейчас там завершается укладка плитки на пешеходной зоне. Судя по фото, доделать осталось совсем немного.

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13 июня 2018, 10:52
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
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