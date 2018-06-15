В Самаре официальный оракул города на ЧМ-2018 коза Забияка предсказала результат первого матча на стадионе «Самара Арена». 17 июня там сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. «Гадание» провели в Самарском зоопарке. Там перед Забиякой поставили три миски с лакомством - фруктово-овощным коктейлем из яблок моркови и капусты. Две тарелки под флагами сборных, третья - ничья. Коза без колебаний выбрала тарелку с флагом Коста-Рики. Подробности и видео – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:02
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей
Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд …
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14 июня 2018, 05:09
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У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018
Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.
Российский …
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14 июня 2018, 03:05
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Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»
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13 июня 2018, 10:52
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«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона
На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий …
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31 мая 2018, 09:03