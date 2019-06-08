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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений

Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений

В 2019 году ожидается один из худших за всю историю наблюдения нерест на Волге, заявили в Росрыболовстве. Из-за режима регулирования водоемов последние 10 лет процесс икрометания у рыб и так происходит неэффективно, но в этом году нерест будет совсем плохим. 

7 июня 2019, 01:33
Самарец выудил из Волги огромного жереха

Самарец выудил из Волги огромного жереха

Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.

«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.

По его словам, клевать начало 

5 июня 2019, 03:21
Стали известны имена подозреваемых в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Стали известны имена подозреваемых в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Стали известны имена фигурантов, которых подозревают по резонансному загрязнению нефти в трубопроводе «Дружба». Как сообщает Следственный комитет России, нефтепродукты с многократным превышением уровня содержания хлоридов сначала попали в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального 

8 мая 2019, 11:27
Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Житель Самарской области Василий Сазонов стал обладателем крупного улова за день до того, как в регионе вступил в силу запрет на рыбалку в период нереста. Мужчина выудил из Волги гигантскую щуку. Ее длина составила 97 сантиметров, а вес – около 
23 апреля 2019, 03:28
При строительстве дамбы Волгу в Самарской области загрязнили на 22 млн рублей

При строительстве дамбы Волгу в Самарской области загрязнили на 22 млн рублей

В Самарской области во время возведения дамбы на Волге сотрудники прокуратуры выявили загрязнение реки строительными отходами на площади 1950 кв. м. Об этом сообщается в докладе Генеральной прокуратуры России «Результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране вод и 
5 апреля 2019, 08:26
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
В Сызрани обнаружили огромное нефтяное озеро

В Сызрани обнаружили огромное нефтяное озеро

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по следам информации, опубликованной СМИ. Сотрудники надзорного органа обнаружили в Сызрани огромное нефтяное озеро. Его площадь составляет 6281 квадратный метр. Объект находится рядом с одним из крупных промышленных предприятий. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты 
6 февраля 2018, 02:12
В блогах: кто отравляет воздух в Тольятти?

В блогах: кто отравляет воздух в Тольятти?

Насколько безопасно жить в Тольятти? Таким вопросом задается участник местного паблика в соцсети "ВКонтакте". "Я инженер и люблю цифры, - пишет он. - Особенно их связь с реальной жизнью в формате статистики". Этот пост про загрязнение города Тольятти его 
14 сентября 2017, 09:46
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