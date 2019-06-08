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Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений
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7 июня 2019, 01:33
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Самарец выудил из Волги огромного жереха
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5 июня 2019, 03:21
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Стали известны имена подозреваемых в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Стали известны имена фигурантов, которых подозревают по резонансному загрязнению нефти в трубопроводе «Дружба». Как сообщает Следственный комитет России, нефтепродукты с многократным превышением уровня содержания хлоридов сначала попали в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального …
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8 мая 2019, 11:27
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Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области
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23 апреля 2019, 03:28
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При строительстве дамбы Волгу в Самарской области загрязнили на 22 млн рублей
В Самарской области во время возведения дамбы на Волге сотрудники прокуратуры выявили загрязнение реки строительными отходами на площади 1950 кв. м. Об этом сообщается в докладе Генеральной прокуратуры России «Результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране вод и …
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5 апреля 2019, 08:26
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С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено
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7 марта 2019, 11:13
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В Сызрани обнаружили огромное нефтяное озеро
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по следам информации, опубликованной СМИ. Сотрудники надзорного органа обнаружили в Сызрани огромное нефтяное озеро. Его площадь составляет 6281 квадратный метр. Объект находится рядом с одним из крупных промышленных предприятий. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты …
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6 февраля 2018, 02:12
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В блогах: кто отравляет воздух в Тольятти?
Насколько безопасно жить в Тольятти? Таким вопросом задается участник местного паблика в соцсети "ВКонтакте". "Я инженер и люблю цифры, - пишет он. - Особенно их связь с реальной жизнью в формате статистики". Этот пост про загрязнение города Тольятти его …
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14 сентября 2017, 09:46
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