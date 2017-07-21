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В Тольятти появился водопад
В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в …
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21 июля 2017, 09:04
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»
Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба …
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19 июля 2017, 07:04
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Как в Самаре невесты одного жениха ловили
Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание …
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4 июля 2017, 09:09
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К самарцам на работу ходят слишком обнаженные девушки
Работающие самарцы рассказали социологам, что они думают о внешнем виде своих коллег. Как оказалось, каждого шестого респондента раздражают откровенные наряды сотрудниц - глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье, следует из результатов опроса, проведенного порталом «Зарплата.ру». Каждый …
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29 июня 2017, 12:06
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«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!
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26 апреля 2017, 03:32
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Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»
Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в …
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19 апреля 2017, 04:30
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В блогах: велодевичник
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24 июля 2015, 06:39
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Самарские блогеры признали пост о «Велодевичнике» лучшим в июне
Пользователи самарского ЖЖ-сообщества определились с самым интересным постом июня, попавшим в обзор блогосферы на телеканале «ТЕРРА». По итогам голосования лучшим блогером месяца стала Елена Солодовник. Её новость и фотоотчет с яркого и позитивного самарского «Велодевичника» собрали десятки комментариев и голосов …
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1 августа 2014, 12:42
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В Самаре 28 июня прошел велодевичник-2014 (ФОТО)
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30 июня 2014, 12:25