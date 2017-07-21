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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти появился водопад

В Тольятти появился водопад

В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в 

21 июля 2017, 09:04
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят 
20 июля 2017, 10:03
В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.

По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба 

19 июля 2017, 07:04
Как в Самаре невесты одного жениха ловили

Как в Самаре невесты одного жениха ловили

Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание 
4 июля 2017, 09:09
К самарцам на работу ходят слишком обнаженные девушки

К самарцам на работу ходят слишком обнаженные девушки

Работающие самарцы рассказали социологам, что они думают о внешнем виде своих коллег. Как оказалось, каждого шестого респондента раздражают откровенные наряды сотрудниц - глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье, следует из результатов опроса, проведенного порталом «Зарплата.ру». Каждый 
29 июня 2017, 12:06
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

И #кот, и фея в одном кадре. Так повелось, что самые большие любители котиков и кошечек - это, конечно же, девушки. Есть в них что-то общее. И нет более «умильных» #фото в Сети, чем #котики и #девушки в одном кадре!
26 апреля 2017, 03:32
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
В блогах: велодевичник

В блогах: велодевичник

Тольяттинка Наталья Козловская анонсирует в "Фейсбуке", что завтра, 25 июля, в Автограде пройдет велодевичник. Колонна девушек в красивых женственных нарядах на украшенных велосипедах проедет через весь город. Для участия нужно: быть старше 14 лет, приехать на велосипеде к 11:00 на 
24 июля 2015, 06:39
Самарские блогеры признали пост о «Велодевичнике» лучшим в июне

Самарские блогеры признали пост о «Велодевичнике» лучшим в июне

Пользователи самарского ЖЖ-сообщества определились с самым интересным постом июня, попавшим в обзор блогосферы на телеканале «ТЕРРА». По итогам голосования лучшим блогером месяца стала Елена Солодовник. Её новость и фотоотчет с яркого и позитивного самарского «Велодевичника» собрали десятки комментариев и голосов 

1 августа 2014, 12:42
В Самаре 28 июня прошел велодевичник-2014 (ФОТО)

В Самаре 28 июня прошел велодевичник-2014 (ФОТО)

В эту субботу в Самаре состоялся очередной велодевичник. К веломарафону традиционно допускались девушки в ярких нарядах и мужчины - также в женской одежде (по словам девушек-участниц, "у нас даже есть поверье - все мужчины, когда-либо "маскарадящие" в женском костюме, потом 
30 июня 2014, 12:25
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