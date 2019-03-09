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В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей
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9 марта 2019, 08:34
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16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
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8 марта 2019, 08:34
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
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7 марта 2019, 10:46
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Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
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7 марта 2019, 10:27
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Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
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6 марта 2019, 09:32
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«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта
До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. …
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6 марта 2019, 04:04
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Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»
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6 марта 2019, 03:01
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Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга
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6 марта 2019, 10:06
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»
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28 февраля 2019, 12:22
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Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»
В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор …
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27 февраля 2019, 07:00
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«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти
Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым …
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25 февраля 2019, 11:42
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«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»
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25 сентября 2017, 07:50
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