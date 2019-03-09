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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В пятницу, 8 марта, в тольяттинском театре «Колесо» возник переполох - пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. По предварительным данным, неизвестный позвонил по телефону, и после этого была проведена эвакуация. Пока неизвестно, что именно говорил этот человек.

- Шёл спектакль, самое 
9 марта 2019, 08:34
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает областная прокуратура, в октябре прошлого года девушка забрала из «закладки» в Кировском районе сверток с 35 пакетиками, в которых 
8 марта 2019, 08:34
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года 
7 марта 2019, 10:46
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. 
6 марта 2019, 04:04
Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

В ближайшую субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» будет принимать красноярский «Енисей». Матч начнется в 15:00 по местному времени.

В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по 
6 марта 2019, 03:01
Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Уже в эту субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать «Енисей». Игра стартует в 15:00. Обслуживать матч будет судейская бригада, состоящая из судьи Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга и 
6 марта 2019, 10:06
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. 
28 февраля 2019, 12:22
Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор 
27 февраля 2019, 07:00
«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым 
25 февраля 2019, 11:42
«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

В воскресенье, 24 сентября, футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли на выезде в Красноярске. В матче 15-го тура первенства ФНЛ волжане встретились с «Енисеем».

На 38-й минуте матча самарцам забили гол. Счет остался неизменным до конца встречи. Таким образом, самарская команда потерпела 

25 сентября 2017, 07:50
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