В августе в почтовых ящиках некоторых жителей Самарской области начнут появляться красные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Их будут разносить тем людям, которые накопили большие долги за услуги ЖКХ. В квитанциях будет указан не только размер долга, но и пени, которая была начислена за время просрочки.
По словам представителей компании «ЭнергосбыТ Плюс», у должников была возможность разобраться с долгами без штрафных санкций. Однако воспользовались этой «амнистией» только 822 семьи. Более 7 тысяч семей решили остаться в реестре неплательщиков. Им-то и предназначены красные квитанции от коммунальщиков.
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