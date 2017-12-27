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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России

Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России

В 2017 году самыми крупными ипотечными кредиторами в Российской Федерации были признаны Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. Таковы итоги исследования АИЖК и компании Frank RG, информирует РИА «Недвижимость».
В частности, рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017-го составила 52%, учреждение выдало 

27 декабря 2017, 05:06
Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад 

27 декабря 2017, 07:07
АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее

АСВ предложило активы санируемых банков продавать как можно быстрее

Агентство по страхованию вкладов собирается осуществить реформу ликвидации финансово-кредитных учреждений, которых лишают лицензии, информируют «Ведомости» со ссылкой на руководителя агентства Юрия Исаева. Как он отмечает, в настоящее время средний период ликвидации банка – порядка 3 лет.
Сейчас АСВ занимается ликвидацией 

27 декабря 2017, 11:07
Эксперты рассказали о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей

Эксперты рассказали о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей

Банкноты  номиналом 200 и 2000 рублей были введены в обращение 12 октября и в первую очередь отправлены в Севастополь и Владивосток, символы которых есть на купюрах. А также Москву, Хабаровск и Симферополь. Массовый же выпуск начался в декабре, и купюры 

25 декабря 2017, 06:26
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
Объем выданных жилищных кредитов в Самарской области за 11 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей

Объем выданных жилищных кредитов в Самарской области за 11 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 30%. Эксперты все чаще говорят, что на рынке может надуться "кредитный пузырь", когда большое количество заемщиков не смогут выполнить взятые обязательства. Из-за этого Центробанк может ужесточить правила выдачи жилищных кредитов, 

25 декабря 2017, 05:18
«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

От своих источников «Коммерсант» узнал, что ЦБ обеспокоен в связи с намерением АИЖК увеличить к 2020 году объем ипотечного кредитования до 10 трлн рублей. Это более чем в два раза: на данный момент объем ипотек составляет 4,8 триллиона.
Как отмечается, 

21 декабря 2017, 09:33
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.

В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что в 2017 году Минстрой ожидает более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму, близкую к 

19 декабря 2017, 05:28
Российские банки поделятся с силовиками биометрией граждан

Российские банки поделятся с силовиками биометрией граждан

Российские финансово-кредитные учреждения станут предоставлять полиции и ФСБ сведения о голосе и внешности клиентов без согласия самих граждан. Это подразумевает проект закона о биометрической системе и удаленной идентификации.
Предварительно клиент пройдет первичную идентификацию в банковском отделении, для процедуры потребуется паспорт. 

19 декабря 2017, 11:03
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
14 декабря 2017, 11:28
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