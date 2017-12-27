Самарские банки опубликовали отчетность по итогам работы в ноябре. На начало декабря жители губернии суммарно положили на свои счета в этих финансовых учреждениях более полумиллиарда рублей.
Самый большой объем депозитов в АктивКапитал Банке - свыше 23.5 миллиарда рублей, вторую строчку занимает Газбанк, которому доверили около 18 миллиардов. На третьей позиции Кошелев Банк - с показателем почти в 17.5 миллиарда рублей. А вот суммарный кредитный портфель сократился больше чем на 10 миллиардов. Впрочем, в основном это произошло из-за уменьшения его объемов на 12 миллиардов рублей в Автовазбанке, который недавно вернулся в финансовую систему губернии. Но он сохранил за собой вторую позицию с показателем почти в 59.5 миллиарда. Первое место по-прежнему у входящего в группу Сосьете Женераль Русфинансбанка - 113.5 млрд руб, на третьем месте АктивКапитал -23.2 млрд руб., на четвертом Газбанк - 19.9 млрд руб. У Автовазбанка по итогам ноября самая большая чистая прибыль - 1 млрд 65 млн руб., вторую строчку занимает Тольяттихимбанк - 436.9 млн руб., замыкает тройку лидеров Газбанк - 115.1 млн руб. А вот АктивКапитал Банк продолжает наращивать убытки - он сработал в минус на 1 млрд 253 млн руб.
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