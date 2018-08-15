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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
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15 августа 2018, 04:14
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Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
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15 августа 2018, 03:17
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Дмитрий Азаров сообщил об отзыве разрешения на строительство крематория в Рубежном
Разрешение на строительство крематория в поселке Рубежное будет отменено. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Решение было принято по итогам работы комиссии по возведению объекта и изучения проектной документации.
«Минстрой поспешил с разрешением на строительство крематория по соседству …
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1 июня 2018, 09:44
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Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре
В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с …
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24 мая 2018, 02:07
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Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой
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2 апреля 2018, 11:01
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Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория
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27 марта 2018, 12:06