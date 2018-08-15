Разрешение на строительство крематория в поселке Рубежное будет отменено. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Решение было принято по итогам работы комиссии по возведению объекта и изучения проектной документации.

«Минстрой поспешил с разрешением на строительство крематория по соседству …