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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

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Дмитрий Азаров сообщил об отзыве разрешения на строительство крематория в Рубежном

Разрешение на строительство крематория в поселке Рубежное будет отменено. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Решение было принято по итогам работы комиссии по возведению объекта и изучения проектной документации.

«Минстрой поспешил с разрешением на строительство крематория по соседству 

1 июня 2018, 09:44
Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с 
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Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

В Самарской области инициативная группа местных жителей обратились к властям по поводу размещения крематория под Самарой. Появились комментарии чиновников.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале стало известно, что крематорий начнут строить в районе Рубежного. В конце марта в Сети 
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Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Петиция против строительства крематория в Самаре появилась в Сети. Её авторы проводят сбор подписей и, когда их будет 1000, планируют направить обращение к главе региона Дмитрию Азарову. В нем указано, что против строительства крематория, а также расширения кладбища выступают жители 
27 марта 2018, 12:06
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