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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»
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17 октября 2018, 11:24
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины
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15 октября 2018, 12:09
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Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео
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15 октября 2018, 08:27
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В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки …
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13 октября 2018, 09:07
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В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне
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11 октября 2018, 12:14