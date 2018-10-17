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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

На стадионе «Металлург» в Самаре завершается укладка искусственного покрытия. Общая площадь его составляет 8 тысяч квадратных метров, произведен газон был в Димитровграде. В отличие от натуральной травы, играть на нем можно и зимой. 
 
- У нас появилось достаточно много полей с 
17 октября 2018, 11:24
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Крупный пожар в историческом центре Сызрани попал на видео. О возгорании стало известно в 19:57. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 200 квадратных метров горел деревянный безхозный дом. На месте событий работали 27 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
15 октября 2018, 08:27
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского

В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки 
13 октября 2018, 09:07
В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В среду вечером, 10 октября, произошел пожар в Автозаводском районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 21:36. По адресу на улице Яшина выехали 11 сотрудников оперативного ведомства и 3 единицы техники. Позже 
11 октября 2018, 12:14
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