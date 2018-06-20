Критический уровень колейности на Московском шоссе после реконструкции устранен, однако полностью проблема не решена. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, после реконструкции главной магистрали города к мундиалю, которая проходила в два этапа - с 2014 года по 2017-й, автомобилисты стали жаловаться на просевший асфальт на разных участках улицы. В итоге ведомство обязало подрядчика - «Самаратрансстрой» устранить дефекты. Отмечу, что протяженность участка, на котором велись работы, составила - 9 км. Сумма контракта - 9 миллиардов рублей. На ремонт были выделены средства федерального и областного бюджетов.
«Мы находимся с подрядной организацией в судебной плоскости. Наши требования сохраняются о ликвидации колейности на других участках, которые в данный момент не являются критичными, но, тем не менее, мы считаем - я считаю, эксперты считают - что колею необходимо ликвидировать в соответствии с условием госконтракта», - сообщил Иван Пивкин.
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