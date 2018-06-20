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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

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17 мая 2018, 10:46
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

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24 апреля 2018, 12:33
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Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

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«На ремонт 
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Названы новые сроки строительства магистрали «Центральная» в Самаре

Стало известно о новых сроках по проекту строительства магистрали «Центральная» в Самаре. Ожидается, что дата, когда начнется строительство, станет известна весной. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 30 января, рассказал глава регионального минтранса Иван Пивкин.  
31 января 2018, 11:20
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