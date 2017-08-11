В этом году в Самарской области число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 7%. По числу погибших - на 25%, раненых в ДТП было меньше на 4%. Всего за 7 месяцев зарегистрировано почти 2000 аварий, в которых погибли 180 человек и более 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.
Особую обеспокоенность сотрудников ГИБДД вызывает безопасность пассажиров в общественном транспорте. Когда в аварию попадает автобус, последствия, как правило, более серьезные, чем в обычных ДТП. И примеров тому масса. Один из последних громких случаев произошел с самарским автобусом в Татарстане. Тогда погибли 14 человек. Теперь междугородним перевозкам сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание. Об уровне транспортной дисциплины в нашем регионе журналистам рассказал зам. начальника управления ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов: "Только в июле 2017 года в нашем регионе было выявлено почти 4.000 административных правонарушений в рядах водителей общественного транспорта. В том числе 627 случаев управления неисправными автобусами. 26 машин выходили в рейсы без обязательного техосмотра. Зафиксировано почти 200 случаев, когда нарушался режим труда и отдыха, а значит, автоматически подвергались опасности жизни пассажиров. Почти 3 десятка случаев, когда водители игнорировали обязательный медосмотр перед работой. Более 100 должностных лиц за это уже наказаны. Причем штрафуют в таких случаях не только водителей, но и руководителей транспортных предприятий".
Во второй половине августа сотрудники ГИБДД снова будут выходить в так называемые сплошные рейды. Они будут круглосуточно проверять законность пассажирских перевозок. Правда, пока это не будет касаться таксистов. До них, признался Юрий Некрасов, пока руки не доходят. Впрочем, это лишь вопрос времени.
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