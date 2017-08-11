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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит 
11 августа 2017, 01:17
Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».

Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:

- Сегодня примерно в 

10 августа 2017, 05:23
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
Новое об автобусной аварии под Самарой

Новое об автобусной аварии под Самарой

По факту ДТП с пассажирским автобусом Пермь – Самара завели административное дело по статье «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки 
9 августа 2017, 09:59
После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. 
31 июля 2017, 11:06
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала 

21 июля 2017, 11:53
Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Сегодня в 4 часа утра в Ставропольском районе пассажирский автобус, который вез из Уфы в Адлер 42 человека, врезался в фуру. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил безопасную 

21 июля 2017, 11:14
В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

Ночью на 197 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».
На месте аварии скончались мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели». Шестилетняя девочка, выжившая в «легковушке», и 

7 июля 2017, 02:03
В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность 
22 июня 2017, 09:00
СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

МВД и Минтранс не поддержали идею о создании преимуществ для водителей мотоциклов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант".
По сведениям издания, в этих ведомствах высказались против новой нормы, определяющей правила движения мотоциклов между рядами. Некоторое время назад 

13 июня 2017, 10:04
В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов

В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ряду ведомств проработать изменения в ПДД, которые касаются езды мотоциклистов, рассказывают российские СМИ. Это решение появилось по итогам совещания в кабмине, где поднимались вопросы безопасности движения.
Если соответствующий закон примут, мотоциклисты получат отдельную стоп-линию для 

17 апреля 2017, 09:47
«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД

«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД

Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах 

13 апреля 2017, 09:49
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