5
44
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
 
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете. 
 
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и 
23 июня 2018, 03:05
В Самарской области 3-летний мальчик утонул в выгребной яме

В Самарской области 3-летний мальчик утонул в выгребной яме

В райцентре Челно-Вершины Самарской области произошла трагедия. В выгребной яме, во дворе одного из частных домов, нашли тело 3-летнего мальчика.
 
«Ребенок не подавал признаков жизни, когда его обнаружили», - говорится в сообщении областного следственного комитета.
 
По предварительной версии 

13 мая 2018, 02:54
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор

В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор

В Самарской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, передает региональный Минтруда.
 
По информации ведомства, трагедия произошла 14 декабря 2017 года в одной из дирекций капремонта, которая занимается реконструкцией объектов электрификации и электроснабжения.
 
Во время работ по 
10 февраля 2018, 12:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх