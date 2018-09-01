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Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти
В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и …
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23 июня 2018, 03:05
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В Самарской области 3-летний мальчик утонул в выгребной яме
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13 мая 2018, 02:54
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
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12 марта 2018, 03:30
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В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор
В Самарской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, передает региональный Минтруда.
По информации ведомства, трагедия произошла 14 декабря 2017 года в одной из дирекций капремонта, которая занимается реконструкцией объектов электрификации и электроснабжения.
Во время работ по …
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10 февраля 2018, 12:52