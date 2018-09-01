В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор В Самарской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, передает региональный Минтруда.



По информации ведомства, трагедия произошла 14 декабря 2017 года в одной из дирекций капремонта, которая занимается реконструкцией объектов электрификации и электроснабжения.



Во время работ по …