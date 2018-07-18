Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары … В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем,