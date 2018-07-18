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Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары
В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, …
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10 июля 2018, 09:47
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Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре
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5 июля 2018, 02:05
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В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии
В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.
Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, …
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25 июня 2018, 10:23
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2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары
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25 апреля 2018, 01:33
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Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке
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14 декабря 2017, 11:34
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок
В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны …
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24 марта 2017, 09:35
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На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)
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