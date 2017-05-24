Сызранский порт начнет принимать круизные теплоходы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента туризма Самарской области.
«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных судов», - говорится в сообщении. В связи с этим в ведомстве решили провести даже специальную пресс-конференцию 25 мая, которая пройдет на борту судна "Восход" в Самаре.
Последний круизный теплоход заходил в Сызрань в сентябре 2010-го года. Судно "Василий Чапаев" с туристами на борту причалило тогда в местном речпорту после семилетнего перерыва (с 2003-го года).
Отмечается, что юридических проблем для возобновления рейсов круизных теплоходов нет. Заходы в порт Сызрани будут возможны в рамках единого договора с ООО «СРПП», дающего право причаливать в Самаре и Ширяево.
Ожидается, что первый круизный теплоход посетит Сызрань в июле.
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