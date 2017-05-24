Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».



У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге … Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью,соцсети «ВКонтакте».У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге