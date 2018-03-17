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Материалы по теме:

«Авиакор» и «Туполев» помирились

«Авиакор» и «Туполев» помирились

Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал 

15 марта 2018, 09:02
1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

В Ленинском райсуде Самары стартовал резонансный процесс по иску к мэрии города с требованием привести в прежний вид фонтан в сквере 30-летия Победы около площади Славы. Разбирательство инициировали архитектор Владимир Борисов и Тамара Каркарьян - вдова архитектора Вагана Каркарьяна, соавтора 

15 марта 2018, 04:46
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся 

15 марта 2018, 01:39
Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова

Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова

В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова 

15 марта 2018, 12:09
В Тольятти в отношении руководства УК «Губерния» возбуждено уголовное дело

В Тольятти в отношении руководства УК «Губерния» возбуждено уголовное дело

В Самарской области следственное управление МВД России по городу Тольятти возбудило уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО УК «Губерния». Управляющая компания задолжала энергетикам 2,7 миллиона рублей.

«По версии следователей, руководство ООО УК «Губерния» 

5 февраля 2018, 01:02
Самарчанка через суд заставила УК прочистить вентиляцию в ванной

Самарчанка через суд заставила УК прочистить вентиляцию в ванной

В Самаре местная жительница через суд добилась, чтобы управляющая компания прочистила в её ванной комнате вентиляцию.
 
Самарчанка, проживающая в Советском районе, обратила внимание на отсутствие тяги в ванной. Она пожаловалась в свою УК, но засор так и не устранили. 

29 января 2018, 11:19
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В пятницу, 29 декабря, один из крупнейших УК-должников в Самаре оплатил свой долг за тепло.

«По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», сегодня АО «ПЖРТ Промышленного района» погасило задолженность за потребленную в 2017 году тепловую энергию. В результате энергосбытовая компания исключила 
29 декабря 2017, 02:20
В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от 
29 декабря 2017, 01:16
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