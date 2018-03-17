В Самаре в отношении «ПЖРТ Железнодорожный» введена процедура наблюдения. Это одна из крупнейших управляющих компаний. Под её управлением находится более 330 многоквартирных домов в Железнодорожном, Октябрьском, Самарском и Советском районах. Областной Арбитражный суд признал организацию несостоятельной.
Инициировать банкротство жилищного треста пыталась ресурсоснабжающая организация «Волгатеплоснаб», однако в итоге оно запущено по заявлению самого ПЖРТ. Предполагается, что это позволит УК взять контроль над процедурой и обезопасить владельцев от субсидиарной ответственности. «ПЖРТ Железнодорожный» был зарегистрирован в Самаре в 2015 году. Компания принадлежит Алексею Осипову. Руководитель - Александр Чернов. Финансовые показатели не раскрываются.
По данным из открытых источников, предприятие задолжало около 30 миллионов рублей компании «Т Плюс», 3 миллиона - «Самараэнерго», 1 миллион - «Самарским коммунальным системам», а «Волгатеплоснабу» - около 14 миллионов рублей.
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