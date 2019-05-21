Под Новокуйбышевском открылась крупнейшая в России Солнечная электростанция.. Инвестиции в проект составили 11 млрд рублей. Мощность станции - 75 МВт. Она будет обеспечивать Новокуйбышевск и Чапаевск электричеством. По словам специалистов, срок окупаемости объекта оценивается в 15 лет.
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