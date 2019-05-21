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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

Событие всероссийского масштаба. Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, на полную мощь заработала самая большая в стране и первая в нашем регионе солнечная электростанция. Она способна обеспечить электроэнергией весь жилой фонд Новокуйбышевска, все местные социально-культурные объекты, а также крупные предприятия 
21 мая 2019, 10:32
В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, 
21 мая 2019, 12:51
В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В субботу, 25 мая, в День города и в завершающий день Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост» в Новокуйбышевске заложат камень на том месте, где в будущем построят театр-студию Грань». Это планируют сделать в 17:30 в сквере «Слава труду». Символический камень представляет 
14 мая 2019, 02:35
72 человека тушили пожар на заводе в Новокуйбышевске

72 человека тушили пожар на заводе в Новокуйбышевске

Во вторник, 7 мая, вечером произошел пожар на одном заводов в Самарской области. Сигнал о возгорании на предприятии в Новокуйбышевске поступил в 18:21. Пожар случился на установке вторичных процессов. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 18:46 пожар 
7 мая 2019, 10:13
Сызрань частично оставят без света на 15 минут

Сызрань частично оставят без света на 15 минут

В Сызрани в субботу, 9 мая, сразу в трех районах отключат свет. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, которые проводит «Самарская сетевая компания», сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани. Отключение будет кратковременным – обещают, что света не будет не 

8 июня 2018, 01:58
В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.

«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - 

17 января 2018, 12:50
Энергетики: в пострадавшие от непогоды самарские дома вернули свет

Энергетики: в пострадавшие от непогоды самарские дома вернули свет

В Самарской области вернули свет в пострадавшие от непогоды дома, сообщили энергетики. Всего к работам по устранению аварий привлечено 15 бригад общей численностью 66 человек. Задействовано 18 единиц техники.

«Из-за налипания снега на провода и образования гололеда произошел ряд 
6 декабря 2017, 03:37
В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

Жители Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей - более 215 000 кВт*ч. Таковы данные за октябрь. По всем фактам составлены акты.

«Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся 

29 ноября 2017, 10:32
NASA зафиксировало на Солнце редчайшую плазменную бурю

NASA зафиксировало на Солнце редчайшую плазменную бурю

Ученые американского космического ведомства NASA отметили на поверхности Солнца уникальную плазменную активность. По словам исследователей, это крайне редкое и неоднозначное явление.
Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, они выявили на небесном светиле активную область, вокруг которой находится своеобразная темная нить. 

10 ноября 2017, 02:07
Штормит: В ночь на 13 сентября на Земле ожидается сильная магнитная буря

Штормит: В ночь на 13 сентября на Земле ожидается сильная магнитная буря

В ночь на 13 сентября на Земле ожидается сильная  магнитная буря, вызванная очередной мощной вспышкой на Солнце. Напомним, светило «лихорадит» начиная с 4 сентября. Сначала фиксировались пики активности среднего класса. Но уже 6 числа случились две вспышки экстра-класса. Одна из 

12 сентября 2017, 01:13
Вторая за неделю мощная вспышка зафиксирована на Солнце

Вторая за неделю мощная вспышка зафиксирована на Солнце

Накануне на Солнце была отмечена вторая за неделю мощная вспышка. Она произошла между 17:00 и 18:00 по московскому времени. Эксперты присвоили ей наивысший класс активности. По мнению специалистов, это событие считается закономерным следствием структурных изменений в солнечной короне.
Сутками ранее 

8 сентября 2017, 12:14
Российские астрономы зафиксировали мощнейшую за 12 лет вспышку на Солнце

Российские астрономы зафиксировали мощнейшую за 12 лет вспышку на Солнце

Отечественные ученые раскрыли подробности мощнейшей вспышки на Солнце за минувшие 12 лет. Об особенностях этого явления рассказали в Физическом институте РАН.
По данным специалистов, гигантской вспышке на поверхности светила предшествовала еще одна, средней силы, произошедшая двумя днями ранее. Исследования говорят 

7 сентября 2017, 09:10
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