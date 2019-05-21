В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань» В субботу, 25 мая, в День города и в завершающий день Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост» в Новокуйбышевске заложат камень на том месте, где в будущем построят театр-студию Грань». Это планируют сделать в 17:30 в сквере «Слава труду». Символический камень представляет …