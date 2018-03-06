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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре
Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик …
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10 марта 2018, 04:53
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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице
Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и …
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9 марта 2018, 04:27
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области
Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
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7 марта 2018, 01:04
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Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018
В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны …
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21 февраля 2018, 12:20
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Стали известны подробности смертельного ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре
В Самаре полицейские сообщили подробности ДТП, произошедшего сегодня утром. Как уже сообщала «ТЕРРА», столкнулись на Красноглинском шоссе автомобили «ВАЗ 2114» и иномарка Mitsubishi Pajero. Погибла 37-летняя автоледи. По данным полицейских, авария произошла 19 февраля в восемь часов утра. Погибшая женщина-водитель …
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19 февраля 2018, 03:49
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В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По …
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25 декабря 2017, 02:33
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В Самаре два года будут ремонтировать Красноглинское шоссе
Красноглинское шоссе станет резервным маршрутом ЧМ-2018, сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин. На капитальный ремонт магистрали объявлены торги. За лето должны закончить ремонт нижних слоев дороги. Верхний начнут укладывать уже после мундиаля. По словам министра, всего работы будут продолжаться …
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15 июня 2017, 03:52