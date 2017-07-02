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Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело
Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».
Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло …
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28 июня 2017, 09:52
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Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США
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16 июня 2017, 10:12
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При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек
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15 июня 2017, 12:52
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Семья сгорела заживо: в Похвистнево начали проверку по факту пожара с жертвами
В городе Похвистнево следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Возгорание в доме на улице Нагорной в селе Большая Ёга произошло 11 июня в 01:35.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на месте пожара обнаружили два трупа …
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13 июня 2017, 11:01
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В Управленческом женщина и 9-летняя девочка отравились газом
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23 февраля 2017, 11:34
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В Самаре скончался мужчина во время игры в футбол
В пятницу, 18 декабря, около 21:00, по предварительным данным во время игры в футбол, в районе поселка Управленческий почувствовал себя плохо 49-летний мужчина, сообщает портал "Волга-Ньюс" со ссылкой на оперативные службы Самары. Пострадавший скончался. Причины его смерти теперь установит …
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20 декабря 2015, 04:01
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В ночь на 9 апреля в поселке Управленческий отключат воду
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8 апреля 2014, 01:31