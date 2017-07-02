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Материалы по теме:

Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».

Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло 
28 июня 2017, 09:52
Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США

Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США

Чрезвычайное происшествие на турнире по гольфу в Соединенных Штатах едва не стало причиной гибели людей. Дирижабль загорелся в воздухе и рухнул рядом с полем. В результате инцидента пилот получил сильные ожоги лица и рук.
Летательный аппарат работал во время матча. 

16 июня 2017, 10:12
При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек

При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек

В Казахстане из-за пожара после падения частей ракеты «Союз-2.1а» погиб человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики. ЧП случилось в степи в 40 километрах от города Жезказган Карагандинской области. Скончался 53-летний мужчина, 49-летний 
15 июня 2017, 12:52
Семья сгорела заживо: в Похвистнево начали проверку по факту пожара с жертвами

Семья сгорела заживо: в Похвистнево начали проверку по факту пожара с жертвами

В городе Похвистнево следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Возгорание в доме на улице Нагорной в селе Большая Ёга произошло 11 июня в 01:35.
 
Как уже сообщала «ТЕРРА», на месте пожара обнаружили два трупа 
13 июня 2017, 11:01
В Управленческом женщина и 9-летняя девочка отравились газом

В Управленческом женщина и 9-летняя девочка отравились газом

22 февраля срочная медпомощь потребовалась жильцам одного из домов по улице Сергея Лазо в поселке Управленческом.

Прибывшие по указанному адресу врачи обнаружили в квартире 31-летнюю женщину и 9-летнюю девочку. Им было плохо. Врачи оказали первую помощь и доставили маму в больницу 

23 февраля 2017, 11:34
В Самаре скончался мужчина во время игры в футбол

В Самаре скончался мужчина во время игры в футбол

В пятницу, 18 декабря, около 21:00, по предварительным данным во время игры в футбол, в районе поселка Управленческий почувствовал себя плохо 49-летний мужчина, сообщает портал "Волга-Ньюс" со ссылкой на оперативные службы Самары. Пострадавший скончался. Причины его смерти теперь установит 
20 декабря 2015, 04:01
В ночь на 9 апреля в поселке Управленческий отключат воду

В ночь на 9 апреля в поселке Управленческий отключат воду

9 апреля в 0:00 в Красноглинском районе Самары в поселке Управленческий пройдет плановое отключение воды, сообщает компания "Самарские коммунальные системы". Это связано с заменой запорной арматуры. Временно приостановлена будет и работа котельных.
Ремонт будет окончен к 8:00 9 апреля.
 
8 апреля 2014, 01:31
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