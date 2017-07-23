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В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал
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23 июля 2017, 04:26
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В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек
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17 июля 2017, 02:10
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В Самаре начали гореть лифтовые двигатели
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17 июля 2017, 11:09
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Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз
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14 июля 2017, 11:46
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В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»
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3 мая 2017, 10:06
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Компания IKEA выплатит семьям из США компенсацию за убитых комодами детей
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22 декабря 2016, 05:30
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IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае
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12 июля 2016, 03:06
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В Самаре в ДТП из-за водителя без прав пострадали парень и 18-летняя девушка
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8 сентября 2015, 11:19
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Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом
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20 июля 2015, 02:11
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В Самаре на Олимпийской стреляли
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4 июня 2015, 09:35
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В Химках на площади 500 кв. метров горел склад
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28 апреля 2015, 08:18
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С 18 декабря мебель IKEA в России подорожает
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16 декабря 2014, 05:33
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В Самаре на ул. Олимпийской взорвалась трансформаторная будка
Сегодня, 7 ноября, в редакцию телерадиокомпании «ТЕРРА» позвонили жители Кировского района Самары и сообщили, что слышали взрыв.
В МЧС пояснили, что инцидент произошел на ул. Олимпийской неподалеку от пересечения с Ракитовским шоссе. Происшествию был присвоен повышенный номер сложности «1-БИС».
Выяснилось, что горит …
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7 ноября 2014, 02:13
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В Самаре горел склад площадью 50 квадратных метров
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16 июня 2014, 12:38
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В Самаре в ДТП на ул. Олимпийской пострадали пассажиры маршрутки
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8 мая 2014, 12:02