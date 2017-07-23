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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

Вчера, 22 июля, сотрудники МЧС выезжали на вызов в торговый центр «Парк Хаус». По данным ГУ МЧС по Самарской области, около 12 часов дня там сработала пожарная сигнализация. Из ТЦ эвакуировали всех посетителей и персонал.

На место происшествия были 
23 июля 2017, 04:26
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.

ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе 
14 июля 2017, 11:46
В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

Сегодня, 3 мая, примерно в 18:00 в Самаре пожарные потушили горящий ангар, расположенный на оптовом рынке «Самара» на проезде Мальцева.

Возгорание на складе площадью 1500 квадратных метров произошло около 15:30. В помещении загорелась бытовая химия. Очевидцы утверждали, что слышали 
3 мая 2017, 10:06
Компания IKEA выплатит семьям из США компенсацию за убитых комодами детей

Компания IKEA выплатит семьям из США компенсацию за убитых комодами детей

Три семьи из США получат от Шведской корпорации IKEA денежную компенсацию за погибших из-за неустойчивой мебели детей. Во всех случаях причиной трагедий стали комоды. Общая сумма выплат составит 50 миллионов долларов.
Первой жертвой комода-убийцы марки MALM стал двухлетний малыш, на 

22 декабря 2016, 05:30
IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

Мебельный гигант IKEA сегодня объявил о том, что отзывает комоды и шкафы Malm в КНР. Это касается мебели, произведенной в 1999-2016 годах.
Согласно появившейся информации, данный процесс коснется 1,66 млн экземпляров мебели. Как известно, недавно фирма собиралась отозвать 36 млн 

12 июля 2016, 03:06
В Самаре в ДТП из-за водителя без прав пострадали парень и 18-летняя девушка

В Самаре в ДТП из-за водителя без прав пострадали парень и 18-летняя девушка

В понедельник, 7 сентября, в ночное время в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием автомобилиста без водительских прав. На улице Олимпийской столкнулись Lada Priora и Lada Kalina.

По версии полицейских, 34-летний водитель «Приоры» нарушил правила очередности проезда при 
8 сентября 2015, 11:19
Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом

Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом

В деревне Пески (Брестская область) в ночь на понедельник, 20 июля разряд молнии попал в хранилище спиртового завода «Песковский». Произошло возгорание двух емкостей со спиртом по 60 тонн каждая, в них было 110 тонн жидкости. Остальные три цистерны были без 
20 июля 2015, 02:11
В Самаре на Олимпийской стреляли

В Самаре на Олимпийской стреляли

По крайней мере, на овощебазе №3 прозвучал один выстрел в воздух. Это подтвердили в пресс-службе областного главка полиции. Гильзу не нашли, поэтому из какого оружия стреляли - неизвестно. По официальным данным, пострадавших нет. По информации очевидцев, к рынку на улице 
4 июня 2015, 09:35
В Химках на площади 500 кв. метров горел склад

В Химках на площади 500 кв. метров горел склад

Сегодня, 28 апреля, в районе Сходни произошло возгорание. Загорелись склады, площадь пожара составила 500 кв м.
Сведений о пострадавших не поступало, огонь был локализован, сообщают федеральные СМИ.
 
 
 
28 апреля 2015, 08:18
С 18 декабря мебель IKEA в России подорожает

С 18 декабря мебель IKEA в России подорожает

Повышение цен на мебель шведской компании IKEA в российских магазинах будет постепенным и незначительным. В первую очередь оно коснется кухонь, систем хранения и гардеробов. По словам представителей компании, несмотря на то что более 60% товаров производится в России, избежать данной 

16 декабря 2014, 05:33
В Самаре на ул. Олимпийской взорвалась трансформаторная будка

В Самаре на ул. Олимпийской взорвалась трансформаторная будка

Сегодня, 7 ноября, в редакцию телерадиокомпании «ТЕРРА» позвонили жители Кировского района Самары и сообщили, что слышали взрыв.

В МЧС пояснили, что инцидент произошел на ул. Олимпийской неподалеку от пересечения с Ракитовским шоссе. Происшествию был присвоен повышенный номер сложности «1-БИС».

Выяснилось, что горит 

7 ноября 2014, 02:13
В Самаре горел склад площадью 50 квадратных метров

В Самаре горел склад площадью 50 квадратных метров

В областной столице произошел пожар, сообщает региональное ГУ МВД.
15 июня в 18:33 на Южном проезде загорелась крыша складского помещения. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.
Пожар тушили 6 расчетов и 22 человека личного состава.
Огонь был устранен за 

16 июня 2014, 12:38
В Самаре в ДТП на ул. Олимпийской пострадали пассажиры маршрутки

В Самаре в ДТП на ул. Олимпийской пострадали пассажиры маршрутки

Две женщины были госпитализированы после столкновения «ГАЗ-2705» и пассажирского микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту №99. ДТП произошло в Самаре на ул. Олимпийской сегодня, 8 мая, примерно в 7 часов утра, сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по 

8 мая 2014, 12:02
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