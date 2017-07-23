В Самаре в ДТП на ул. Олимпийской пострадали пассажиры маршрутки Две женщины были госпитализированы после столкновения «ГАЗ-2705» и пассажирского микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту №99. ДТП произошло в Самаре на ул. Олимпийской сегодня, 8 мая, примерно в 7 часов утра, сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по …