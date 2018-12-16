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Материалы по теме:

В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В среду, 12 декабря, пожарные выезжали на улицу Коммунаров в Сызрани. Сигнал о пожаре в частном доме поступил в 4:45. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пламя полностью было затушено в 6:22. Официальных данных о пострадавших нет, но ранее в 
12 декабря 2018, 04:11
В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

Трогательная история произошла на днях после сильнейшего пожара в штате Калифорния. Огонь добрался до одного из многочисленных домов. Его хозяева успели эвакуироваться, но не  успели забрать с собой кошку. Она должна была остаться в доме у родителей.

Спустя месяц, 
12 декабря 2018, 12:58
Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов

Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов

В среду, 5 декабря, в Тольятти возник серьезный пожар - на улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, пламя разгоралось очень быстро, было слышно, как взрываются бочки с содержимым. Огонь вышел за пределы здания, над 
5 декабря 2018, 05:08
В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В ночь на среду, 5 декабря, произошел пожар в Тольятти. Сигнал о возгорании на бульваре Кулибина в Автозаводском районе поступил в 01:42. По данным регионального ГУ МЧС, на площади 20 квадратных метров горел торговый павильон. На место событий выехали 15 
5 декабря 2018, 10:38
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