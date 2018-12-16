Сегодня, 16 декабря, рано утром на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре на улице Крупской в Сызрани. Там загорелся частный дом. Пламя охватило участок в 120 квадратных метров.
На тушение пожара выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 20 человек личного состава на 6 единицах техники. Возгорание потушили примерно за полчаса. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, информирует областное управление МЧС.
|
В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа
|
12 декабря 2018, 04:11
|
В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома
|
12 декабря 2018, 12:58
|
Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов
В среду, 5 декабря, в Тольятти возник серьезный пожар - на улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, пламя разгоралось очень быстро, было слышно, как взрываются бочки с содержимым. Огонь вышел за пределы здания, над …
|
5 декабря 2018, 05:08
|
В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина
|
5 декабря 2018, 10:38