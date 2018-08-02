2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части ВДВ использовались во многих вооруженных конфликтах. Торжественные меропрятия прошли и в Самаре.
Их называют элитой российских войск. Людьми особой породы и невероятной закалки. На запредельные физические нагрузки у них принято отвечать : "Кто если не мы". Крылатые войска, а среди своих просто ВДВ,войска дяди Васи - легендарного генерала Василия Маргелова, который "подарил" им тельняшки, голубые береты, новые парашюты Д-6 и бронированную технику, приспособленную для десантирования парашютным способом.
Официальная часть дня десантника в Самаре, по традиции, проходит на площади памяти воинов-интернационалистов, погибших в необъявленных войнах.
Рустам Алиев пришел вместе с семьей. Говорит, сегодня у него не только день десантника, но и ровно три года с момента знакомства с супругой. Рустам намерен развенчать миф про буйный нрав своих сослуживцев, которые в этот день крушат все, что попадается под руку и купаются в фонтанах.
- Много позитивного народа, никогда никаких происшествий у нас не случается, все проходит мирно и гладко. В ВДВ самые послушные, самые дисциплинированные, и, конечно, самые образованные, - говорят Мария и Рустам Алиевы.
Во всяком случае, в первой половине дня так все и выглядит.
Настоящий десантник, десантник № 1 - Василий Филиппович Маркелов в фонтанах не купался, - уверяет гвардии рядовой ВДВ Алексей Антипов. - Традицию эту не поддерживаю и считаю, что это противоречит нормам общественного порядка. Настоящий десантник в этот день должен показывать пример, быть достойным тельняшки и голубого берета.
Здесь не только жены и дети десантников, но и их вдовы. Самарчанка Светлана Сидоренко потеряла мужа - офицера в Чечне в январе 95-го. Он входил в состав того самого 81 мотострелкового полка, который почти полностью погиб, защищая Грозный. Сейчас женщина возглавляет организацию членов семей погибших в локальных конфликтах
- Вы сами знаете, любая война - это жертвы. Но эти жертвы оправданы тем, что ребята выполнили свой долг до конца, ценой своей жизни. Им и нам за них не стыдно, - рассказала Светлана Сидоренко, вдова офицера.
А Валентина Рассева 15 лет назад похоронила двадцатилетнего сына. Он тоже служил в Чечне. Теперь его имя увековечено на гранитной плите, вместе с теми, кто погиб в Карабахе, Дагестане, Южной Осетии, Таджикистане, Ингушетии, Молдове, Афганистане и в Северо-Кавказской республике.
- Он прикрывал отход группы и погиб. Получил много смертельных ранений, - поделилась воспорминаниями Валентина Рассева. - Мы хотели даже чтобы он не служил, но он против был.
Память всех самарцев, погибших в локальных войнах почтили минутой молчания. Возложили цветы.
Уже после обеда на набережной началось авиа-шоу. Все остальное было в лучших традициях празднования ВДВ.