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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 октября 2017г 
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«Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России. В матче 1/8 финала турнира самарцы в гостях встречались с казанским «Рубином». После первого тайма подопечные Андрея Тихонова выигрывали 1:0. Гол забил Сергей Корниленко.
 
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Счет был открыт на 65-й минуте встречи. Мяч в сетку ворот хозяев головой отправил Денис Ткачук – 0:1. Спустя 4 минуты краснодарец Игорь Коновалов забивает ответный гол – 1:1. Еще через семь мяч в ворота самарцев головой забил Владимир Лобкарев 
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Игра 18-го тура "Крылья Советов" – "Ротор-Волгоград" на стадионе "Металлурге", собравшем почти 2,5 тысячи зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
 
8 октября 2017, 04:09
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