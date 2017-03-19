Сегодня, 19 марта, в Самаре на стадионе "Металлург" в матче 20 тура премьер-лиги встретились футболисты "Крыльев Советов" и "Ростова". Встреча завершилась ничьей. Счет – 0:0
Следующий матч самарская команда проведет 2 апреля в Москве, с ЦСКА.
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