Самарцы ни в чем не уступили соперникам, которые на следующей неделе стартуют в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА выездным матчем против мюнхенской «Баварии».

Все мячи были забиты весело. На гол Александра Бухарова после идеального попадания тому в голову Дмитрия Полоза, самарцы …