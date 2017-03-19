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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в 

30 декабря 2016, 03:05

"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника

О возможных трансферах и предстоящих сборах "ТЕРРЕ" рассказал зам. генерального директора клуба Зураб Циклаури.
7 января футболисты пройдут медицинское обследование в Москве и через 2 дня отправятся в Турцию. Там запланировано проведение двух сборов. Третьи пройдут в Испании. К слову, 

7 декабря 2016, 06:29
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Московский "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

Это уже вторая крупная победа «Крылышек» 

1 декабря 2016, 10:47
«Крылья Советов» завершили первый круг крупной победой

«Крылья Советов» завершили первый круг крупной победой

«Крылья Советов» ушли с последнего места в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. Самарская команда завершила первый круг, разгромив футбольный клуб «Томь» в тяжелых условиях метели.
Поединок аутсайдеров собрал накануне на стадионе «Металлург» чуть больше двух тысяч зрителей, но это, очевидно, 

28 ноября 2016, 12:19
«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

Сегодня, 1 октября, в Самаре прошел матч 9-о тура чемпионата России. «Крылья Советов» принимали на «Металлурге» махачкалинский «Анжи».
Счет открыли хозяева. На 22-й минуте Йоан Молло пробил из-за пределов штрафной, и мяч, отрикошетив от Георгия Тигилова и штанги, влетел в 
1 октября 2016, 07:11
«Крылья Советов» на выезде уступили «Ростову»

«Крылья Советов» на выезде уступили «Ростову»

Самарцы ни в чем не уступили соперникам, которые на следующей неделе стартуют в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА выездным матчем против мюнхенской «Баварии».

Все мячи были забиты весело. На гол Александра Бухарова после идеального попадания тому в голову Дмитрия Полоза, самарцы 

9 сентября 2016, 11:22
«Крылья Советов» полностью заменят поле стадиона «Металлург» в Самаре

«Крылья Советов» полностью заменят поле стадиона «Металлург» в Самаре

В рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в Самаре на стадионе «Металлург» полностью заменят поле. Решение принято руководством ФК «Крылья Советов», передает портал «Волга-Ньюс».

Напомним, представители РФС и РФПЛ выявили недостатки на поле самарского стадиона: дренажная система 
14 декабря 2015, 11:48
«Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Ростовом» - 1:1

«Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Ростовом» - 1:1

Георгий Габулов сохранил за футбольным клубом «Крылья Советов» место в десятке Российской футбольной Премьер-лиги. До сих пор этот полузащитник - единственный, кто забивает в составе команды, и каждый его гол приносит самарцам очередные очки. Именно Габулов забил победный мяч в 
17 августа 2015, 10:35
Ростовчанина, ударившего девушку ножом за отказ познакомиться, нашли в социальной сети

Ростовчанина, ударившего девушку ножом за отказ познакомиться, нашли в социальной сети

В Ростове на ул. Пушкинской к 17-летней девушке с предложением познакомиться подошел неизвестный. Однако девушка ему отказала, после чего мужчина напал на нее и нанес удар ножом в спину.
Пострадавшая осталась жива и недавно опознала обидчика по фотографии в одной 
7 марта 2015, 12:08
В Ростове толпа молодежи избила двоих полицейских

В Ростове толпа молодежи избила двоих полицейских

Вчера, 19 февраля, вечером в центре города произошла массовая драка. Когда правоохранители попытались задержать нарушителей, они также подверглись избиению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти и проводится проверка.
Личности участников драки 

20 февраля 2015, 06:32
Самарских болельщиков проверят на опьянение прямо на стадионе

Самарских болельщиков проверят на опьянение прямо на стадионе

На территории стадиона «Металлург» в Самаре открылся медицинский наркологический кабинет, сообщает мэрия. Во время проведения матчей в нем станут проверять задержанных фанатов на состояние опьянения. Отслеживать ситуацию на арене, подходах к ней и на остановках общественного транспорта начнут с помощью системы 

18 февраля 2015, 05:47
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