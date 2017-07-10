Зураб Циклаури назвал основных соперников «Крыльев Советов» на пути в Премьер-лигу Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья» уже во второй раз в современной истории вылетели из Премьер-лиги. Задача на сезон во втором по силе дивизионе российского футбола одна - с 1 места выйти в Премьер-лигу. По оценке руководства, состав у «Крыльев», …