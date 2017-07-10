В России стартовал новый футбольный сезон, который должен стать историческим для самарского клуба «Крылья Советов». Весной следующего года волжане проведут несколько матчей на «Самара Арене», которая летом 2018-го года примет поединки ЧМ-2018. Ну, а пока подопечные легенды отечественного спорта Андрея Тихонова стартовали в Футбольной национальной лиге. Им предстоит пройти долгий путь в 38 туров, чтобы выйти в Премьер-Лигу.
Свидетелями дебюта легенды российского футбола Андрея Тихонова на посту наставника «Крыльев Советов» стали почти 7 тысяч зрителей. Запросы у торсиды однозначные.
Геннадий, болельщик ПФК «Крыльев Советов»:
- Мы представляем, по официальным данным, примерно 300-400 тысяч болельщиков «Крыльев Советов». Поэтому мы ждем только победы. Со всем уважением к нашему сопернику, мы ждем только выход в Премьер-лигу.
Команда «Луч-Энергия», которая в прошлом сезоне едва сохранила прописку в ФНЛ и была укомплектована лишь за несколько дней до открытия сезона, действовала в обороне организованно и плотно. И все же давление «Крыльев» принесло свои плоды. На 33-й минуте Дмитрий Ятченко сделал навес с правого фланга, а новый центрофорвард Сергей Самодин переиграл защитников в воздухе и головой поразил дальний угол. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом волжан. Во втором дальневосточники пошли вперед, позволив самарцам использовать свободное пространство. Однако те безжалостно транжирили голевые моменты. И все же волжане смогли удвоить преимущество. На 71-й минуте защитника «Крыльев» Милана Родича недозволенным приемом остановил в штрафной Сергей Пономаренко и арбитр назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал Дмитрий Ятченко - 2:0. В концовке смогли отличиться как самарцы, так и пошедшие в атаку футболисты из Владивостока.. Но свисток судьи зафиксировал приятный для Самары счет – 2:0.
Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов»:
- Сложно было, потому что мы готовились к другой игре. Видели игры «Луча», они играли другую схему немного, с 4 защитниками. Здесь вышли 5 защитников, поэтому были моменты, когда у нас просто ничего не получалось. Я очень рад, что ребята вытерпели, да не получалось, но какие-то моменты, хорошие подходы у нас все равно были и хороший гол Самодина, наверное немного раскрепостил нас.
Денис Ткачук, игрок ПФК «Крылья Советов»:
- Сейчас будем потихоньку форму набирать. Буду привыкать к ребятам, ребята ко мне - будем наигрывать стандарты, и будем забивать больше голов со стандартов. Потому что у нас высокорослые футболисты. И у нас тренер, который удивляет стандартами.
Следующий поединок «Крылья» проведут 15 июля в Нижнем Новгороде против «Олимпийца», а на своем поле самарцы сыграют 22-го - их соперниками станут футболисты курского «Авангарда».
Видео с субботнего матча «Крылья Советов» - «Луч – Энергия» - в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.