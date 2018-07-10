Команда «Крылья Советов-2» не будет заявляться на участие в новом сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Дело в том, что по регламенту, клубу, играющему в Премьер-лиге, необходимо иметь дублирующий состав. Было решено, что «молодежку» будут комплектовать именно на основе «КС-2». Также в команду привлекут воспитанников "КС-ЦПФ" и "Академии имени Коноплева".
«Тренерский штаб "КС-2" во главе с Владимиром Кухлевским продолжит работу с молодежным составом по намеченному предсезонному плану. Базироваться и готовиться к сезону молодежка будет на тренировочной базе и на стадионе "Металлург"», - сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов».
Перед стартом сезона у молодежного состава запланировано несколько контрольных встреч.
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