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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля будет сыгран футбольный матч, в котором определится обладатель заветного кубка. Но это не значит, что футбольная жизнь в регионе прекратится. 31 июля на стадионе «Самара Арена» будет сыгран первый матч чемпионата 

9 июля 2018, 01:43
Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре

Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре

7 июля в Самаре в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу сыграют сборные Англии и Швеции. На кону будет стоять путевка в полуфинал. Команда с «туманного альбиона» ни разу не попадала на эту стадию мирового первенства после 1966 года, когда 

6 июля 2018, 04:18
Тереза Мэй приедет в Самару?

Тереза Мэй приедет в Самару?

7 июля англичане сразятся со шведами за выход в полуфинал ЧМ.
6 июля 2018, 01:31
Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Болельщик сборной Англии поделился своими впечатлениями о России. Перед поездкой на чемпионат мира по футболу его пугали будущими проблемами. И каково же было его удивление, когда оказалось, что все наоборот.

Молодой человек объехал несколько городов. Побывал он, в том 
6 июля 2018, 11:37
«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

Футбольный клуб «Сызрань-2003» будет выступать в первенстве ПФЛ в сезоне 2018\2019 годов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

«Решение руководства ФК «Сызрань-2003» не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018-2019гг. было 

3 июля 2018, 10:54
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

28 мая 2018, 09:51
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