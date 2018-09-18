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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26 сентября 2014 года, с октября прошлого года …
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18 сентября 2018, 01:09
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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
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18 сентября 2018, 11:45
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Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
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18 сентября 2018, 11:03
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«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4
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16 сентября 2018, 02:04
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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
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13 сентября 2018, 02:08