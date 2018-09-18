2
44
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно едва не произошла трагедия под Сызранью. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели 
18 сентября 2018, 01:33
В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26  сентября 2014 года, с октября прошлого года 
18 сентября 2018, 01:09
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

В пятницу, 21 сентября, в  Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих  новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» 
18 сентября 2018, 11:03
«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

В матче 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" 15 сентября на выезде в Туле уступили местному "Арсеналу" — 0:4, сообщает пресс-служба самарского ФК. В составе туляков 2 мяча забил Сергей Ткачев. На 21-й минуте после подачи с правого фланга у Кангвы 

16 сентября 2018, 02:04
Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Уходит эпоха в истории самарского футбола. На стадионе «Металлург», где более полувека кипели страсти вокруг «Крыльев Советов», начали вывозить травяной газон. 
 
На этом зеленом прямоугольнике 68 на 101 метров «Крылья Советов» переживали самые драматичные моменты в своей истории, борьбу за медали 
14 сентября 2018, 11:47
Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» покидает голкипер, игрок сборной Грузии Гиорги Лория. Он играл за самарскую команду с 2015 года и очень душевно попрощался с болельщиками и Самарой.

- Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать 
13 сентября 2018, 02:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх