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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

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370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

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«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

6 мая самарские футболисты устроили болельщикам такой праздник, равного которому не было уже очень много времени.
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«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.

После минимального поражения на легендарном стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Ростов» 

20 марта 2017, 02:34
«Крыльям Советов» запретили проводить матчи на стадионе «Металлург» в Самаре

«Крыльям Советов» запретили проводить матчи на стадионе «Металлург» в Самаре

Футболисты «Крыльев Советов» не могут проводить матчи и тренировки на поле стадиона «Металлург». Об этом было заявлено во вторник, 1 декабря, на заседании совместной комиссии Российского футбольного союза и РФПЛ.

«Дренажная система поля не справляется с обильными осадками, травяной 
2 декабря 2015, 10:15
Два игрока «Крыльев Советов» вошли в топ РФПЛ после победы над «Мордовией»

Два игрока «Крыльев Советов» вошли в топ РФПЛ после победы над «Мордовией»

После победы над саранской «Мордовией» «Крылья Советов» взлетели на пятое место турнирной таблицы Российской футбольной Премьер-лиги. За ходом поединка в окружении 15 тысяч болельщиков с трибун «Металлурга» наблюдали корреспонденты телерадиокомпании «ТЕРРА».

Резервист французского «Сент-Этьена» в недавнем прошлом, а теперь 
15 сентября 2015, 04:23
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