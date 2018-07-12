В предстоящем футбольном сезоне у «Крыльев Советов» будет новый технический партнер. Футболисты будут выступать в форме PUMA. Об этом рассказал финансовый директор «КС» Игорь Поваров.
По его словам, презентация экипировки состоится примерно за неделю до начала чемпионата России. После этого ее можно будет приобрести в магазинах атрибутики.
Также, Игорь Поваров сообщил, что клуб договорился о сотрудничестве с титульным спонсором. Название компании, которая будет финансировать команду, пока не разглашается.
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