«Крылья Советов-2» не будут заявляться на участие в следующем сезоне ПФЛ Команда «Крылья Советов-2» не будет заявляться на участие в новом сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Дело в том, что по регламенту, клубу, играющему в Премьер-лиге, необходимо иметь дублирующий состав. Было решено, что «молодежку» будут комплектовать именно на основе «КС-2». Также …