Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега Ланина, которые восстанавливаются от повреждений. Также в составе команды нет Срджана Мияйловича, которому недавно была проведена операция. В Ростов-на-Дону "Крылья Советов" отправятся в пятницу вечером чартерным рейсом.
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