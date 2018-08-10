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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18

"Поиграем в Самаре. Надеюсь, недолго": жена форварда «Крыльев Советов» Максима Канунникова разругалась с фанатами клуба

Жена новичка «Крыльев Советов» Максима Канунникова Екатерина не на шутку обидела фанатов клуба. 31 июля девушка пришла поддержать супруга на стадион «Самара Арена», где волжане встречались с московским ЦСКА. Она сфотографировалась на фоне поля и выложила селфи в своем "инстаграме". 

3 августа 2018, 03:07
Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Сборная России по футболу оценила граффити, которыми увековечили ее победу над сборной Испании во время ЧМ.

«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», - написано в "твиттере" команды.

Огромный мурал на стене дома №369 по улице Ново-Садовой 
3 августа 2018, 11:58
Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

После матча первого  тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и ЦСКА далеко не все остались довольны работой общественного транспорта.

«После ЧМ видно, что организация матча «Крылья» - ЦСКА на порядок ниже. Самая главная проблема - невозможно уехать, трамвай довозит 

1 августа 2018, 04:18
Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

На стадионе «Металлург» завершился матч между молодёжными составами «Крыльев Советов» и ЦСКА. Для самарцев первый матч в сезоне начался с поражения со счетом 1:3. У москвичей забитыми голами отметились Олейников, Попов и Жиронкин. У волжан единственный ответный мяч с пенальти 

31 июля 2018, 02:19
«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

31 июля клуб «Крылья Советов» проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата России по футболу. Так вышло, что серебряному призеру первенства ФНЛ придется держать экзамен перед серебряным призером прошедшего чемпионата РФПЛ – московским ЦСКА.

Вполне понятно, что фаворитом 
31 июля 2018, 09:53
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