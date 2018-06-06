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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов покинул  клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.

«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" 

6 июня 2018, 03:10
Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

В Самаре футбольный клуб «Крылья Советов» покинет один из ветеранов действующего состава и бывший капитан «основы» Иван Таранов. Эту информацию подтвердил спортивный директор самарской команды Зураб Циклаури, передает пресс-служба «КС». Таранов играл в амплуа защитника, в «Крыльях» он уже десять 

6 июня 2018, 12:40
Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.

Также 

31 мая 2018, 09:45
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

В Самаре главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов продлил контракт с клубом. Об этом было официально заявлено в среду, 30 мая, на пресс-конференции с участием Тихонова и гендиректора «Крыльев» Виталия Шашкова. Новое соглашение заключено по схеме «1+1» - то есть 

30 мая 2018, 04:46
Футболисты Ятченко и Чочиев подписали контракты с самарскими

Футболисты Ятченко и Чочиев подписали контракты с самарскими "Крыльями Советов"

Первыми новичками зимней трансферной компании футбольного клуба "Крылья Советов" стали два российских игрока - Дмитрий Ятченко и Алан Чочиев. Оба перешли в самарскую команду на правах свободных агентов и подписали соглашение с "Крыльями" на 2,5 года, сообщается на сайте клуба.

Дмитрий 

30 декабря 2013, 07:43
Дмитрий Ятченко подписал контракт с

Дмитрий Ятченко подписал контракт с "Крыльями Советов"

27-летний защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с клубом "Крылья Советов".
25 декабря 2013, 04:51
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