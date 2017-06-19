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В Самаре приготовят 15-метровый футбольный пирог
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15 июня 2017, 08:00
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В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"
В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились …
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15 июня 2017, 05:09
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«Крылья Советов» откроют чемпионат первой лиги в Самаре 8 июля
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14 июня 2017, 11:52
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«Крылья Советов» вошли в топ-10 самых популярных команд российского футбола
Самарские «Крылья Советов» заняли 9-е место в рейтинге популярности футбольных клубов России среди пользователей интернета. Об этом говорится в отчете компании «Яндекс», которая проанализировала статистику сетевых запросов россиян о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона. Самым популярным футбольным …
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9 июня 2017, 10:33
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Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию
Футболисты «Крыльев Советов» с 12 по 29 июня проведут сборы в Сербии. Команда сыграет шесть контрольных матчей. Напомним, минувший сезон оказался для самарцев неудачным - клуб вылетел из Премьер-лиги.
В начале июня областные власти утвердили кандидатуру нового главного …
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8 июня 2017, 11:40
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Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»
Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов …
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1 июня 2017, 03:46