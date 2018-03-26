Футболисты самарских «Крыльев Советов» провели один из важнейших поединков 2018 года. В субботу, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре они принимали «Оренбург». Накануне встречи обе команды имели по 60 очков и находились на 2-3 строчке в турнирной таблице, конкурируя за прямую путевку в РФПЛ.
Исход матча самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» мог прояснить ситуацию на верхушке турнирной таблице ФНЛ. Равенство очков, их у команд было по 60, позволяло делить 2-3 место. Поэтому победа любого из коллективов в личном противостоянии делала триумфатора очевидным фаворитом за прямой выход в элиту российского футбола. Это понимали и 5 тысяч зрителей, пришедших на матч.
В составе самарцев в этом матче не участвовали два игрока основного состава - полузащитник Олег Ланин и форвард Александр Соболев уехали в расположение молодежной сборной России. С первых минут началась упорная борьба по всему полю, которое хоть и было для конца марта в приемлемом состоянии, все же не позволяло плести комбинации. Поэтому команды сосредоточились на стандартах. Самый опасный момент имел Денис Ткачук, но голкипер гостей справился с плотным ударом. Итог матча - 0:0.
«Нам очень обидно что мы все-таки финальную точку не поставили в виде забитого гола… Ткачук нанес хороший удар, но мы как говориться оказались начеку, больше сопернику ничего не позволили», - заявил наставник ФК «Оренбург» Владимир Федотов.
«Мы сделали маленький шаг вперед. У нас еще все впереди, все только начинается. Я понимаю, что и мы и болельщики и все хотели выиграть, но не получилось. Я считаю закономерный результат, да в каких-то моментах они контролировали мяч лучше, но повторюсь, контроль контролем, а результат результатом», - прокомментировал главный тренер ПФК «Крылья Советов» Андрей Тихонов.
Следующий матч «Крылья» проведут на выезде. В субботу, 31 марта, их соперником станет «Тамбов». А дома болельщики смогут увидеть самарскую команду 4 апреля. На «Металлург» в рамках 1/4 кубка России приедет действующий чемпион страны - московский «Спартак».
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