Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе» Футболисты и тренерский состав «Крыльев Советов» собрались в одном из торговых центров Самары, чтобы поделиться планами на предстоящий сезон, который стартует уже 8 июля. Зарплатная ведомость клуба сократилась примерно на четверть, при этом состав обновился почти наполовину.



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