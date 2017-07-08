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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Футболисты и тренерский состав «Крыльев Советов» собрались в одном из торговых центров Самары, чтобы поделиться планами на предстоящий сезон, который стартует уже 8 июля. Зарплатная ведомость клуба сократилась примерно на четверть, при этом состав обновился почти наполовину.

Сразу 10 
6 июля 2017, 03:31
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч на сборах в Сербии. Соперником нашей команды стал «Спартак» из города Суботица.

Счет открыли самарцы. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Дмитрий Ятченко не промахнулся – 1:0. Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое 

25 июня 2017, 02:28
Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в

Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в "Крылья Советов"

18-летний игрок подписал контракт с самарцами сроком на один год.
17 июня 2017, 04:01
Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию

Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию

Футболисты «Крыльев Советов» с 12 по 29 июня проведут сборы в Сербии. Команда сыграет шесть контрольных матчей. Напомним, минувший сезон оказался для самарцев неудачным - клуб вылетел из Премьер-лиги.

В начале июня областные власти утвердили кандидатуру нового главного 
8 июня 2017, 11:40
В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
Анастасия Мыскина посетила базу

Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"

Вчера, 24 мая, капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения, а позже Анастасия 
25 мая 2017, 07:29
«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

Вчера, 8 мая, «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге в матче 27-го тура чемпионата РФПЛ одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 3:1.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев. Уже на 2-й минуте они повели в счете. После паса с левого 

9 мая 2017, 10:13
«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

Сегодня, 1 мая, самарские «Крылья Советов» провели очередной матч в рамках первенстве Премьер-лиги. На домашней арене «Металлург» волжан принимали соседей из Оренбурга. На игру пришло почти 8000 зрителей.
Счет гости открыли на 68-й минуте. Евгений Башкиров нарушил правила в пяти 

1 мая 2017, 09:02
«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

Сегодня, 19 марта, в Самаре на стадионе "Металлург" в матче 20 тура премьер-лиги встретились футболисты "Крыльев Советов" и "Ростова". Встреча завершилась ничьей. Счет – 0:0
Следующий матч самарская команда проведет 2 апреля в Москве, с ЦСКА.
19 марта 2017, 06:06
«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

Сегодня, 1 октября, в Самаре прошел матч 9-о тура чемпионата России. «Крылья Советов» принимали на «Металлурге» махачкалинский «Анжи».
Счет открыли хозяева. На 22-й минуте Йоан Молло пробил из-за пределов штрафной, и мяч, отрикошетив от Георгия Тигилова и штанги, влетел в 
1 октября 2016, 07:11
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