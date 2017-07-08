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Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»
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6 июля 2017, 03:31
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»
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25 июня 2017, 02:28
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Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в "Крылья Советов"
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17 июня 2017, 04:01
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Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию
Футболисты «Крыльев Советов» с 12 по 29 июня проведут сборы в Сербии. Команда сыграет шесть контрольных матчей. Напомним, минувший сезон оказался для самарцев неудачным - клуб вылетел из Премьер-лиги.
В начале июня областные власти утвердили кандидатуру нового главного …
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8 июня 2017, 11:40
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»
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27 мая 2017, 02:01
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Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"
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25 мая 2017, 07:29
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«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»
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9 мая 2017, 10:13
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«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1
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1 мая 2017, 09:02
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«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью
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19 марта 2017, 06:06
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«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)
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1 октября 2016, 07:11