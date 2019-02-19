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«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек
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18 февраля 2019, 07:42
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Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров
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15 февраля 2019, 11:10
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Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»
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13 февраля 2019, 08:07
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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2
Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре …
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12 февраля 2019, 05:47
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»
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7 февраля 2019, 09:38
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В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»
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17 января 2019, 03:45
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Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»
Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.
Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных …
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16 января 2019, 04:22
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«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года
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9 декабря 2018, 09:39
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«Крылья Советов» прибыли на третий учебно-тренировочный сбор
Перед вылетом в Турцию в московском аэропорту Шереметьево самарские болельщики поздравили с днем рождения главного тренера команды Александра Цыганкова. «Крылья» прибыли в Белек вечером 9 февраля. Расположилась команда в отеле Kaya Palazzo. К футболистам основного состава присоединились шесть игроков «молодежки»: …
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10 февраля 2014, 10:40
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