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Материалы по теме:

«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

В понедельник, 18 февраля, футболисты «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, а затем - в Белек. Там пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье. После прибытия в отель у спортсменов запланирована тренировка. Сбор продлится с 18 февраля по 1 
18 февраля 2019, 07:42
Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером самарских пляжных «Крыльев Советов» назначен Эмиль Джабаров. Об этом рассказали в министерстве спорта Самарской области. Ранее он работал в подмосковном «Новаторе», а в 2014 голу выиграл Чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 - «серебро» с командой 
15 февраля 2019, 11:10
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре 

12 февраля 2019, 05:47
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»

В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»

Клубные абонементы на весенние домашние матчи «Крыльев советов» уже в продаже. Пропуск на шесть заключительных матчей этого сезона с «Енисеем», «Арсеналом», «Рубином», «Уралом», «Уфой» и «Спартаком» можно купить за 1750 рублей. Для учеников спортшкол, инвалидов первой и второй групп, а 

17 января 2019, 03:45
Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.

Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных 

16 января 2019, 04:22
«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

8 декабря в рамках заключительного в этом году, 17-го тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Матч проходил на стадионе «Самара Арена».

Единственный гол в игре был забит на 11-й минуте. После фола на Мирале Самарджиче судья назначил пенальти в 

9 декабря 2018, 09:39
«Крылья Советов» прибыли на третий учебно-тренировочный сбор

«Крылья Советов» прибыли на третий учебно-тренировочный сбор

Перед вылетом в Турцию в московском аэропорту Шереметьево самарские болельщики поздравили с днем рождения главного тренера команды Александра Цыганкова. «Крылья» прибыли в Белек вечером 9 февраля. Расположилась команда в отеле Kaya Palazzo. К футболистам основного состава присоединились шесть игроков «молодежки»: 

10 февраля 2014, 10:40
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