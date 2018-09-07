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Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов
В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи.
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7 сентября 2018, 01:21
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
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7 сентября 2018, 12:16
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Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора
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7 сентября 2018, 11:27
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На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования
В Самарской области невозможно выполнять показатели госпрограммы по спорту высших достижений. Об этом рассказала заместитель министра спорта 63-го региона Лидия Рогожинская на профильном круглом столе в губернской думе. Сейчас в спортивных школах области занимается 44 тысячи спортсменов. Их тренирует 1,1 …
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5 сентября 2018, 11:34
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Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре
С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив …
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4 сентября 2018, 08:36
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«Сызрань-2003» одержала уверенную победу над «Уфой-2»
2 сентября в рамках 7 тура первенства ПФЛ команда «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» «Уфу-2». В этой игре хозяева поля одержали разгромную победу над соперником.
«Сызрань-2003» вышла вперед, благодаря голу Максима Малаховского. На последней минуте первого тайма Илья Ионов удвоил …
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3 сентября 2018, 11:09
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1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»
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31 августа 2018, 12:58
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33
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Для россиян введут кредитные рейтинги
Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.
По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, …
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27 августа 2018, 02:40
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Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек
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27 августа 2018, 12:56
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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»
Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.
Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском …
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21 августа 2018, 03:42
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Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» вошел в тройку самых популярных в 4-м туре РПЛ
Агентство Турстат проанализировало посещаемость матчей 4 тура Российской Премьер-лиги. Встреча «Крыльев Советов» с московским «Локомотивом» стала третьей среди популярности у болельщиков. Его пришли посмотреть 31 652 человека. Самым популярным матчем стал «Зенит» - «Урал», на котором собрались 45 545 человек. …
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21 августа 2018, 11:56