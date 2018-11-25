В матче 15-го тура РПЛ самарские "Крылья Советов" в Москве на "Открытии Арене" уступили местному "Спартаку" – 1:3.
КС открыли счет в начале второго тайма. На 49-й минуте Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Корниленко, который отправил мяч в ворота Артема Реброва – 1:0.
На 57-й минуте Рамиль Шейдаев прострелил в штрафную "Спартака". Мяч попал в руку Зе Луишу, но арбитр пенальти назначать не стал.
Спустя 2 минуты после этого момента москвичи смогли провести две голевые атаки. На 59-й минуте пустые ворота после прострела от Фернандо поразил Ханни, а через минуту в результате выхода один на один в дальний угол мяч зашел после удара Мельгарехо – 1:2.
Точку в матче поставил Луиса Адриано, который отличился на 90-й минуте – 1:3.
Следующий матч дружина Миодрага Божовича проведет 1 декабря на выезде против "Оренбурга". Начало встречи – в 17:30 по самарскому времени. Самарцы сейчас идут на 13-м месте.
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