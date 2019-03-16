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Материалы по теме:

Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая

Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая

Матч 16-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги между футбольными «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть сыгран 3 апреля. Об этом сообщается в твиттере «КС». Это связано с тем, что оренбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка России.

Напомним, футбольный поединок должен был пройти 1 

7 марта 2019, 12:03
Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»

Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»

2  марта футболисты «Крыльев Советов» провели свой первый матч в весенней части чемпионата Российской Премьер-лиги. Соперником волжан по 18-му туру стал московский «Локомотив» - действующий чемпион страны. Игра проходила на выезде.

С самых первых минут игра пошла на встречных 
2 марта 2019, 07:32
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

Палата по разрешению споров Российского Футбольного Союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Решение принято по результатам рассмотрения апелляций на санкции, в свое время наложенные на клубы из-за долгов. Казанцы не 
20 февраля 2019, 01:53
Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
«Победа» поднимет цены на провоз багажа

«Победа» поднимет цены на провоз багажа

С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.

Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени 
3 сентября 2018, 03:27
Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

На одном из сайтов появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Хозяйка машины живет в Сызрани. Авто примечательно тем, что оно было собрано вручную дедушкой владелицы. Он был большим поклонником «Победы», и как-то раз нашел кузов от автомобиля этой 

19 марта 2018, 09:31
Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях

Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях

10 и 11 февраля в Ульяновске проходило первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай каратэ. В составе сборной Самарской области выступали воспитанники сызранской школы «Кайман». Они внесли серьезный вклад в общий результат региональной команды, завоевав две золотые медали. Среди спортсменов в 
12 февраля 2018, 08:54
Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

«Крылья Советов» в двадцать третьем туре впервые добились выездной победы в текущем чемпионате Российской футбольной Премьер-лиги. Успех в Каспийске в поединке с прямым конкурентом, «Анжи», вернул самарцев в борьбу за позицию, которая позволит сохранить место в элите отечественного футбола без 
17 апреля 2017, 11:11
«Крылья Советов» завершили сезон и ушли в отпуск

«Крылья Советов» завершили сезон и ушли в отпуск

«Крылья Советов» завершили чемпионат РФПЛ, показав лучший за последние шесть лет результат. В последнем туре первенства на стадионе «Металлург» самарцы сыграли против махачкалинского «Анжи».

«Анжи» прибыл в Самару без трех футболистов основного состава. У «Крыльев Советов» не смогли сыграть Молло, Яхович, 

23 мая 2016, 02:07
Семин покинул пост главного тренера «Анжи»

Семин покинул пост главного тренера «Анжи»

Отставка одного из самых известных российских футбольных специалистов. Юрий Семин, свое время стоявший, в частности, у руля российской сборной и столичного «Локомотива», покинул махачкалинский «Анжи».
Этот шаг был предсказуемым, с учетом того, что команда из дагестанской столицы на данный момент 
29 сентября 2015, 05:00
«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

"Крылья Советов" сыграли вничью с московским "Динамо" в матче 10-го тура премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Самаре на «Металлурге», завершилась со счетом 0:0.
 
Хозяева поля доигрывали в меньшинстве, так как на 83-ей минуте за вторую желтую карточку с поля был 
27 сентября 2015, 06:38
«Крылья Советов» обыграли «Анжи»

«Крылья Советов» обыграли «Анжи»

ФК «Крылья Советов» удачно стартовал в чемпионате Российской футбольной Премьер-лиги. В первом матче самарцы играли на выезде в гостях  махачкалинского «Анжи», который так же, как и «Крылья», в прошлом сезоне вернул себе право выступать в главном футбольном дивизионе страны.
Матч проходил 
20 июля 2015, 10:17
«Крылья Советов» обыграли «Химик» и стали чемпионами первенства ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Химик» и стали чемпионами первенства ФНЛ

Сегодня, 30 мая, в 17:00 самарский клуб завоевал чемпионский титул первенства Футбольной национальной лиги, обыграв с крупным счетом 3:0 дзержинский «Химик».
Счет в последнем для «Крыльев» матче в ФНЛ открыл на 30-й минуте Ибрагим Цаллагов, забив мяч с подачи Игоря 
30 мая 2015, 09:31
«Крылья Советов» могут получить шанс вернуться в Премьер-лигу?

«Крылья Советов» могут получить шанс вернуться в Премьер-лигу?

Сегодня, 16 июня, появились сообщения о том, что столичное «Торпедо», которое получило право выступать в российской Премьер-лиге по итогам стыковых матчей с самарскими «Крыльями Советов», может отказаться от игр на высшем уровне. Причина – неопределенная ситуация с финансированием, сообщает портал 

16 июня 2014, 05:23
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