«Крылья Советов» завершили чемпионат РФПЛ, показав лучший за последние шесть лет результат. В последнем туре первенства на стадионе «Металлург» самарцы сыграли против махачкалинского «Анжи».

«Анжи» прибыл в Самару без трех футболистов основного состава. У «Крыльев Советов» не смогли сыграть Молло, Яхович, …