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Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая
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7 марта 2019, 12:03
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Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»
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2 марта 2019, 07:32
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков
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20 февраля 2019, 01:53
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Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву
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5 февраля 2019, 06:48
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«Победа» поднимет цены на провоз багажа
С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.
Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени …
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3 сентября 2018, 03:27
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Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани
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19 марта 2018, 09:31
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Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях
10 и 11 февраля в Ульяновске проходило первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай каратэ. В составе сборной Самарской области выступали воспитанники сызранской школы «Кайман». Они внесли серьезный вклад в общий результат региональной команды, завоевав две золотые медали. Среди спортсменов в …
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12 февраля 2018, 08:54
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Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли
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17 апреля 2017, 11:11
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«Крылья Советов» завершили сезон и ушли в отпуск
«Крылья Советов» завершили чемпионат РФПЛ, показав лучший за последние шесть лет результат. В последнем туре первенства на стадионе «Металлург» самарцы сыграли против махачкалинского «Анжи».
«Анжи» прибыл в Самару без трех футболистов основного состава. У «Крыльев Советов» не смогли сыграть Молло, Яхович, …
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23 мая 2016, 02:07
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Семин покинул пост главного тренера «Анжи»
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29 сентября 2015, 05:00
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«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью
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27 сентября 2015, 06:38
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«Крылья Советов» обыграли «Анжи»
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20 июля 2015, 10:17
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«Крылья Советов» обыграли «Химик» и стали чемпионами первенства ФНЛ
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30 мая 2015, 09:31
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«Крылья Советов» могут получить шанс вернуться в Премьер-лигу?
Сегодня, 16 июня, появились сообщения о том, что столичное «Торпедо», которое получило право выступать в российской Премьер-лиге по итогам стыковых матчей с самарскими «Крыльями Советов», может отказаться от игр на высшем уровне. Причина – неопределенная ситуация с финансированием, сообщает портал …
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16 июня 2014, 05:23
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