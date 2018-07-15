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Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона

Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"

В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. 
12 июля 2018, 11:35
Бесплатный урок китайского языка пройдет в Самаре

Бесплатный урок китайского языка пройдет в Самаре

В четверг, 12 июня, в Струковском саду в губернской столице пройдет бесплатный урок китайского языка. Начало в 19:00, входить в парк рекомендуется со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького.

Участники урока узнают об основах произношения китайского языка и 
11 июля 2018, 11:08
Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Озвучены цены на билеты и абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов» в сезоне 2018/2019. Базовая стоимость клубного абонемента составит 4000 рублей. Для тех болельщиков, кто покупал их на прошлый сезон, действует скидка - им придется заплатить 3600 рублей. Пропускной документ 
11 июля 2018, 01:30
Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

За право провести матч Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" после окончания Мундиаля клубу "Крылья Советов" придется выкладывать немалые суммы -  по 5-7 миллионов рублей. Спортивный объект будет принадлежать компании "Спорт Ин" до 2019 года, пока не завершатся некоторые работы на 

6 июля 2018, 05:21
На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

В четверг, 5 июля, игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве, а затем вылетели на второй летний учебно-тренировочный сбор в Австрию. Самарская команда остановится в местечке Гайнбург и сыграет четыре контрольных матча. 
 
- Готовиться к сезону в Австрии «Крылья 
6 июля 2018, 08:35
В Китае создали лазерный автомат

В Китае создали лазерный автомат

Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The 
2 июля 2018, 11:32
Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета  также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться 
29 июня 2018, 05:13
В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер

В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер

В китайском мессенджере WeChat появилась необычная функция: теперь пользователи могут подать на развод через свой смартфон. В приложении доступна специальная кнопка «Брак». Любой желающий может нажать на нее и заполнить документы для развода. Пользователь должен ввести свои данные, информацию о 
1 июня 2018, 10:29
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