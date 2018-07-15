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Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"
В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. …
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12 июля 2018, 11:35
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Бесплатный урок китайского языка пройдет в Самаре
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11 июля 2018, 11:08
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Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»
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11 июля 2018, 01:30
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Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»
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6 июля 2018, 05:21
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На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»
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6 июля 2018, 08:35
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В Китае создали лазерный автомат
Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The …
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2 июля 2018, 11:32
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Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете
Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться …
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29 июня 2018, 05:13
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В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер
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1 июня 2018, 10:29