Сегодня, 17 мая, в матче 29-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" в гостевом матче уверенно обыграли "Томь" со счетом 2:0.
Если в матче с "Зенитом" самарцы пропустили уже на первой минуте, то в Томске, наоборот, забили быстрый гол. На 5-ой минуте Кристиан Паскуато сделал навес с углового и Джанни Бруно головой вколотил мяч в сетку. На 80-й минуте Сергей Корниленко поставил точку – 2:0.
|
Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»
|
14 мая 2017, 12:12
|
Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти
|
12 мая 2017, 06:02
|
«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»
|
9 мая 2017, 10:13
|
Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0
|
3 мая 2017, 03:41
|
Первый в РФ центр робототехники открылся в Томске
|
10 июня 2016, 03:44
|
Причиной убийства матерью сына-первоклассника стали ошибки в его тетради
|
9 февраля 2016, 07:37
|
Томские ученые создали 3D-принтер для трёхмерной печати имплантатов
|
21 декабря 2015, 02:36
|
Четверо альпинистов из Томска погибли в горах Алтая
|
14 августа 2015, 05:55