Сегодня, 24 апреля, в матче 29-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем почти 5,5 тысяч зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ – "Оренбургом" – 0:0.

При этом обе команды сохранили за собой места в турнирной …