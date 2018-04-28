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Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»
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15 апреля 2018, 08:43
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Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1
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7 апреля 2018, 06:37
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«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.
Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». …
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4 апреля 2018, 08:50
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Победить не получилось: "Крылья Советов" - "Оренбург" 0-0
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24 марта 2018, 04:08
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56