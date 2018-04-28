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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»

Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»

Сегодня, 15 апреля, в Самаре на стадионе "Металлург" "Крылья Советов" принимали красноярский "Енисей" в 33-м туре первенства ФНЛ.
 
Этот поединок носил статус центрального в туре, поскольку играли лидирующие команды – "Енисей" занимает первое место, "Крылья" идут на третьей строчке.

15 апреля 2018, 08:43
Месть за основу:

Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1

Самарские "Крылья Советов" обыграли на поле домашней арены «Металлург» "Спартак-2" из Москвы с разгромным счетом. 5:1 – такие цифры горели на табло по итогам матча. Хетр-трик оформил новичок "крылышек" Александр Соболев. К слову, он был автором единственного гола в матче, 

7 апреля 2018, 06:37
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.

Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». 

4 апреля 2018, 08:50
Победить не получилось:

Победить не получилось: "Крылья Советов" - "Оренбург" 0-0

Сегодня, 24 апреля, в матче 29-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем почти 5,5 тысяч зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ – "Оренбургом" – 0:0.

При этом обе команды сохранили за собой места в турнирной 

24 марта 2018, 04:08
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
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