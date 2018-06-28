«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.
Во время встречи у самарцев на поле вышли два состава. В первом тайме играли: Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Тихонов, Калинин, Ланин, Башкиров, Чочиев, Соболев, Ткачук. Во втором тайме на поле вышли: Опарин, Надсон, Мияйлович, Гаджибеков, Кленкин, Алиев, Зотов, Визнович, Кисилев, Корниленко.
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